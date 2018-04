El rol del community manager

Santo Domingo

Hace 10 años no existía, y hoy es prácticamente imposible imaginarse una empresa o marca sin este profesional. El community manager ha pasado de ser un lujo a un recurso indispensable para cualquier compañía que desee tener un espacio en el mercado online. Sobre la evolución de este profesional y su rol protagónico en la escena laboral de hoy día, conversamos con el reconocido consultor de marketing corporativo digital y conferencista internacional, Edgar Argüello, quien tiene casi dos décadas navegando con éxito las aguas de las redes sociales y el marketing digital.

Para muchos no está muy claro hasta dónde llega el campo de acción de un community manager. ¿Cómo lo definirías tú?

Para mí, el community manager (CM) es la persona encargada de monitorear, analizar y crear conversaciones relevantes a favor de una marca, sea personal o corporativa. Pero cada día que pasa, el rol va cambiando y se va complicando. Ahora incluye atención al cliente, manejo de crisis, que sea estratega digital, bilingüe, que sepa de ventas, de diseño gráfico, edición de fotos y videos, y a veces piden que tenga capa de superhéroe. Estamos en un momento interesante donde muchas empresas se están dando cuenta que lo que necesitan no es solo un community manager, sino un equipo digital. Un equipo donde hay un estratega, un community manager y un diseñador, como mínimo, porque las tareas digitales son muchas y toman mucho esfuerzo y tiempo. Creo que las empresas le están dando la importancia que lo digital merece.

¿Cuáles son las habilidades esenciales en un community manager?

El perfil de un buen CM es muy complicado de encontrar. Debe, como mínimo, tener competencias básicas de buena ortografía y facilidad de expresión. Si mezclas eso con conocimiento de marketing digital, originalidad y una visión de 10 mil pies para ver la estrategia de punta a punta, estamos hablando de algo mucho más que un community manager. Este fue un puesto que subió como la espuma, pero el mercado aún no sabe reconocer el esfuerzo ni entender el trabajo que realmente hace. Por ende, el CM como lo conocemos hoy día tiene tendencia a desaparecer, pues por fin estamos reconociendo que, para que se hagan bien, las tareas digitales que antes hacía una sola persona deben ser hechas por un equipo.

¿Cuáles son las ventajas para una empresa de contar con un experto en el manejo de sus redes sociales?

Hoy en día, el mercado busca mucha información online. Si no estás dejando tus migajas digitales (tipo Hansel y Gretel), nunca te van a encontrar online. La visibilidad en digital es primordial. La gran ventaja de tener un experto que maneje tus canales digitales de comunicación es que tendrás más visibilidad. Si hace un buen trabajo, la gente te conocerá, sin que estés persiguiendo el mercado, pues el mercado ya sabrá de ti. Además, tienes la oportunidad de controlar la narrativa en cuanto tus productos, servicio y marca se refiere. Tú controlas la conversación, no el mercado.

¿Qué necesita el community manager por parte de la empresa o marca que contrate sus servicios para potencializar su impacto y llevarlo al próximo nivel?

Primero, necesita que las personas que contratan el servicio sepan que digital no es algo “mágico”. Los resultados no ocurren de la noche a la mañana, sino con el pasar del tiempo. Segundo y más importante, necesita acceso a la información y libertad creativa para proponer nuevas formas de decir lo mismo. La empresa y gerencia actual a veces no entiende que el discurso tradicional no funciona en digital.

¿Cuáles son los riesgos de no contar con un CM debidamente cualificado?

Te voy a reformular la pregunta: ¿cuál es el riesgo de contactar un CM de bajo costo? Generalmente, lo barato sale caro; un trabajo barato raramente será bueno. Por eso insisto que hay que informarse muy bien de lo que puedes y no puedes exigirle a tu community manager o tu equipo digital. En el Diplomado en Community Managment que impartimos en Unibe tratamos mucho ese tema. Muchas personas están ahí justamente para entender de qué hablan sus equipos digitales, para poder exigir, corregir y proponer ideas.