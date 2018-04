Juan F. Puello Herrera

Juan (20,11-18):

´No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero, anda, ve a mis hermanos y diles: “Subo al Padre mío y Padre suyo, al Dios mío y Dios suyoª. Sólo mediante la fe es posible encontrarse con Jesús. En esta lectura se explica que ya no es posible tener contacto físico o temporal con Jesús, es un nuevo tipo de relación de mayor intimidad expresada como yo en ustedes y ustedes en mí.