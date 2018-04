Navegar en el ‘mar’ de las emociones

Lily Montaño Grullón

Especial para LD

Santo Domingo

Las emociones son inherentes al ser humano, algo que está presente y se vive en el cuerpo. Existen y se sienten según las creencias y pensamientos de forma placentera o displacentera. Rosaura Gutiérrez, doctora en Psicología y máster en Pedagogía Sistémica y facilitadora de CMR, borrando memoria celular en el ‘cuerpo del dolor’ explica cómo se generan las emociones y cómo transitarlas, sentirlas de manera sana y fluir con ellas para vivir las experiencias.

¿Cómo se generan las emociones?

Según Eckhart Tolle, en su ‘Best Seller’: “Poder del Ahora” nos dice, “la emoción habitualmente representa un patrón de pensamiento amplificado y energizadoÖ la emoción surge en el punto en que se encuentran la mente y el cuerpo”.

Las emociones tienen que ver con energía en movimiento, y se disparan cuando un pensamiento se manifiesta en el cuerpo en forma de sentimiento, lo que generó interiormente esa creencia, que bien puede ser placentero o displacentero.

Las emociones se generan cuando una necesidad está satisfecha o insatisfecha. Tal cual pasa con las emociones, si ellas surgen, se manifiestan o aparecen y el individuo no toma cuenta de ella, simplemente se va llenando hasta que un día el cuerpo expresa lo que la mente bajo artimaña escondió.

¿Debe haber equilibrio en todas las emociones?

El equilibrio de las emociones lo regula el tener claro que necesidades tengo satisfecha y cuáles no. Las emociones como miedo y rabia prolongadas sin ser trabajadas, para ir a la polaridad de seguridad y paz, almacenan contracciones en el cuerpo y estancan el fluir del canal de la vida. Cuando las emociones son reconocidas y permitidas para ser canalizadas, generan su propia homeostasis del Ser. El coraje, la ira, el miedo, nos ayudan a generar límites. No es excluir algo que me genera desconfort, es ir detrás de ese desconfort para encontrar lo genuino, lo sensacional al alma.

¿Hay emociones buenas o malas?

Cuando se cataloga de esta forma se induce a una inadecuada educación emocional, es como cuando un niño hace un berrinche, por ejemplo, se le pide castigo sin detenerse a ver qué le sucede.

No hay emociones buenas o malas. Cada emoción tiene un porqué existir y forma parte de la polaridad. El amor tiene de polaridad el odio, la alegría, la tristeza, y así con cada una, entonces lo más importante es no calificar ni catalogar en buenas y malas y si más bien, aprender a reconocerlas. Podemos referirnos al potenciar energías positivas y negativas, las cuales generan cuerpo de luz o cuerpo del dolor. Con dar permiso a las emociones nos damos cuenta como fluimos en coherencia con la vida.

Rosaura Gutiérrez, doctora en Psicología y máster en Pedagogía Sistémica y facilitadora de CMR dice que, regularmente cuando una persona se mueve en sintonía con lo que ama y quiere su ‘Yo Observador’ entonces sus emociones fluyen de manera natural, permitiendo el ir y venir que en toda la naturaleza se observa, y esto tiene que ver con acumular energías positivas que expanden ese cuerpo de luz, tal cual venimos de fábrica. Deberíamos sin juzgar, permitir y reconocer las emociones, y al darle permiso las vamos -no expulsando de nosotros como monstruos o bichos raros- , sino más bien, las incorporamos con los aprendizajes que nos brindaron, como medio de reconocernos y estar más atentos a nuestras propias necesidades.

Al catalogar de buenas y malas las emociones estamos induciendo una inadecuada educación emocional, pues cuando un niño hace un berrinche o pataleta se le pide alejarse, irse fuera de la vista de los demás como si estuviera poseído de un demonio, incluso escuchamos frases tenebrosas como “si te portas así, ya no te quiero”, “vete al cuarto hasta que te tranquilice”. De acuerdo a varias teorías, esas pautas invitan al niño a esconder cuando está enojado o triste, para no defraudar la figura influyente (papá o mamá), se esconde en una aparente felicidad o alegría, solo para ser bien mirado y sobre todo querido y aceptado.

¿Cómo se canalizan la ira, tristeza?

La única forma de canalizarlas es usando el mismo nombre: Sentirlas y dejarlas fluir, llevando al cuerpo de dolor lo que ellas traen. Cuando canalizamos las emociones simplemente controlando, (un dicho muy común; ¡contrólate!), estamos como conteniendo un dique que en cualquier momento rompe las compuertas y genera daño a su alrededor.

Muchas veces la ira y la tristeza son detonantes de situaciones que por alguna razón guardamos sin querer tocar. Precisamente por ser muy dolorosas o porque generan mucho enojo la enmascaramos y disfrazamos con frases sordas; “hoy estoy más feliz que nunca” estoy risueña y en paz, nadie me roba la paz que puedo sentir. En fin, las personas han aprendido una serie de rezos que como letanías se repiten simplemente para calmar el momento; sin embargo, si no se llega al fondo de lo que genera tal emoción, siempre aparecerán situaciones y matices, cada vez con mayor fuerza para recordar que hay una situación pendiente tenemos que resolver y encarar.

¿Cómo hacemos para canalizar de manera sana las emociones sin afectar nuestro cuerpo ni a los demás?

Transitar el camino de nuestras emociones en ambientes que han sido polarizados para emitir una sola cara de la moneda, nos deja en desbalance con lo que somos como seres humanos.

Educar para que el ser humano desde la infancia, que viene cargado con todos los ingredientes para ser feliz, pueda vivenciar un mundo que le permita ser, sin lastimarse ni lastimar. Que al salir del primer núcleo socializador, como la familia y pasar al segundo, la escuela, se sienta bienvenido por ser un ser humano con sus cualidades puestas al servicio de lo que es. Lamentablemente estos dos espacios o contextos están desprovistos de herramientas para educar emocionalmente, pues en muchos hogares niños educan niños y en escuelas, niños heridos en adultos mayores- docentes- hacen su labor desde el rol de mando, no de facilitador, pues para esto se necesita hacer un cuidado de sí mismo, rescatando la valorización del ser, por encima del tener y hacer.

¿Cómo podemos saber cuándo una emoción determinada nos está afectando?

El cuerpo es el radar. Primero la sensación de malestar en diferentes contextos, momentos, alteraciones en algunas áreas de interés: familiar, laboral, relacional y luego o muy posiblemente al unísono enfermedades psicosomáticas. Las propias actitudes de malestar en el Sí mismo hacen un llamado al tablero que mencionamos al inicio. Ante cualquier desborde constante por diferentes formas y medios de una misma emoción, es necesario parar y ver qué necesidades no tengo satisfechas que generan en mí contracción. Si las herramientas personales no son suficientes, es hora de hacer la mejor inversión en ti para encontrar lo que realmente te hace estar presente. Es la única inversión que se torna imperecedera, pues te hace para la vida lo que deseas ser.

¿Qué pasa cuando reprimimos una emoción?

Esa tensión interna produce pérdidas cuantiosas, sobre todo, pérdida de autenticidad y libertad interior. Pero, si este proceso se repite una y otra vez, inconscientemente se experimenta una sensación de distanciamiento y separación de partes que estaban conectadas por la carga emocional positiva. Cuanto más espacio gane el cuerpo del dolor, más grande y más pesada se hará esa sensación de incomodidad interna, que, en casos extremos, puede llevar a que una persona sienta que es imposible soportarse a sí misma y no desee continúar viviendo. En definitiva reprimir las emociones nos hace ser personas enmascaradas y camufladas de algo que no somos. El no permitir actúar en consonancia con lo que somos, es servir a un patrón de afuera y no a lo que está viviéndose en el justo instante. Al final detona en graves conflictos y enfermedades,

¿Debemos vivir todas las emociones?

No podemos seguir separando el Ser como nos enseñaron en biología, que el cuerpo se divide en cabeza tronco y extremidades, Es necesario extrapolar las separaciones y simplemente estar presente al fluir libre del ir y venir en el eterno presente. Es necesario y oportuno en cada momento hacer el hábito de darnos cuenta ¿Justo ahora que está pasando dentro de mí? Sólo en ese eterno presente y mirada amorosa sin juzgar ni colocar pensamientos o juzgando podemos ir percibiendo ese mundo dentro. Para esto es necesario llegar a generar compasión de sí mismo para evitar comparaciones o generar expectativas. Sí en un momento dado hago de payaso omitiendo mis emociones, lo apropiado y más sano sería dialogar con esa parte de nuestro Ser que por “proteger” se comportó así y nosotros les permitimos, agudizar la percepción para identificar qué necesidad no estaba satisfecha y entonces como un bebé que sabe qué hacer ante cada determinada situación, dejar expresar el momento. No dañando, ni dañándote, siendo consciente dejar expresar lo que realmente está allí aguardando. Sí aún cuesta darte permiso no dudes en recurrir a la ayuda de un profesional que te acompañará sin enjuiciar el proceso de desenvolver la competencia esencial, la cuál comienza con desabrochar la autenticidad de quién eres.