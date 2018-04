Hablando de asma y alergias

Antonio Castillo

PREGUNTA:

Le escribo porque necesito que me recomiende algún analgésico fuerte y un anti inflamatorio para llevarlo a mi próximo viaje, ya que soy alérgica a la aspirina y derivados.

RESPUESTA:

La aspirina ó acido acetil salicílico puede causar reacciones alérgicas en personas que tienen esta rara sensibilidad. Las reacciones usualmente pueden ser en la piel o reacciones del tipo respiratorio como sería: Dificultad respiratoria, congestión nasal, pérdida del olfato, etc.

La aspirina se encuentra en muchos medicamentos, especialmente en Alka-Selzer, Alka-Selzer Plus, Tabcin, Ascriptin, etc. También existen unos medicamentos que se conocen como anti ínflamatorios no esteróideos, los cuales pueden tener reacción cruzada con la aspirina y producir problemas similares en la piel o en las vías respiratorias. Entre estos está: El Advil, Ibuprofeno, Motrin, Voltaren, Cataflán, etc., Generalmente estos síntomas pueden suceder despues de haberse tomado uno de estos medicamentos, 2 o 3 horas más tarde. Los medicamentos que puedes usar sin ningún problemas son: Acetaminofen, (Tylenol o Winasorb), también podrías utilizar en caso de dolor fuerte los Opiáceos o la Codeína, y dentro de los anti ínflamatorios esta la Cloroquina y la Colchicina. Estos son los medicamentos que sabemos que no te pueden dar problemas.

La única forma de darte otro tipo de anti ínflamatorios sería haciendo lo que se conoce como una Prueba de Provocación, la cual consiste en traerte a la oficina por 6 u 8 horas y comenzar dándote cantidades muy pequeñas y crecientes de un anti inflamatorio cada 30 o 60 minutos hasta llegar a recibir la cantidad adecuada sin que se produzca ningún tipo de reacción de tu parte. Espero haberte ayudado.