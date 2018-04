Fundéu BBVA: "a no ser que" y "al no ser", diferencias

EFE

Madrid

La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA, recuerda que las expresiones "a no ser que" y "al no ser", pese a su similitud gráfica, encierran significados diferentes y por ello no es apropiado confundirlas ni emplearlas indistintamente.

Sin embargo, en los medios es habitual encontrar oraciones que resultan de la mezcla de ambas: "No suele saltar la alarma al no ser que se encuentre en un estado de delgadez extrema", "Gente que jamás osaría tocarte al no ser que seas alguien muy cercano a la familia" o "No apoyaremos la investidura al no ser que el PP acepte nuestro programa".

De acuerdo con la "Nueva gramática de la lengua española", "a no ser que" es una locución condicional equivalente a "a menos que". Esta misma obra afirma que va seguida de subjuntivo, como en "A no ser que tengáis unos recursos económicos muy fuertes".

En cambio, "al no ser" es una construcción que expresa una causa, como puede verse en "Censuran las declaraciones al no ser un acto específicamente político", sustituible por "Censuran las declaraciones por no ser un acto específicamente político".

Por lo tanto, en los ejemplos iniciales habría sido preferible escribir "No suele saltar la alarma, a no ser que se encuentre en un estado de delgadez extrema", "Gente que jamás osaría tocarte, a no ser alguien muy cercano a la familia" y "No apoyaremos la investidura, a no ser que el PP acepte nuestro programa".

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture, Gómez-Acebo & Pombo y Prodigioso Volcán.