Kikito Rodríguez se ve en el espejo de su arte

Virginia Goris

Especial para LD

Santo Domingo

‘Espejo en el Aire’, es el título con el cual el pintor de la diáspora Neoyorkyna Kikito Rodríguez, retorna al país con una contundente exposición, iniciando con su trabajo visual, la cartelera del 2018 del Centro Cultural Mirador; y lo hace a través de 25 piezas eclécticas de una profundidad conceptual, una factura memorable y un derroche de valores plásticos.

Como decía Van Gogh: “Yo pinto con mi palabra”, las huellas de ese aserto, parece fluir en el discurso formal de Rodríguez, quien se empodera de signos, huellas de la memoria, enfatizada por un cromático sutil que en su evolución temática va de modo ascendente poniéndole acento monocromático hasta llegar con zona cálidas que transmiten una sensación de movimiento, alegría transmitida con el rojo, naranja y amarillo.

Su manejo del color aprendido, desde la academia, desde sus estudios en la Escuela de Diseños de Altos de Chavón, entidad afiliada a ‘Parsons School of Desing, The New School, Nueva York; en Bellas Artes, ilustraciones, formación que le otorgó un bagaje técnico para mezclar con acierto la carga emotiva de sus sentimientos, apoderándose con los colores fríos, como el azul claro, índigo o añil y violeta, con aciertos notables.

((Vistosidad

Colores y formas

En su pieza: ‘El todo es mental’ Rodríguez parece llegar a lo más colorístico, más pensada en su factura. Excelente visión de un magma en erupción, de lava, donde el fuego se derrama por el suelo dejando tras su paso señales del miedo, horror, temor, sensación traducido en rayos, amarillos, mamey, blanco, grises...