La sorpresa de un premio

Carmenchu Brusíloff

No tenía ni idea de haber sido postulada al Premio Nacional de Periodismo. Cuando me dieron la noticia quedé sorprendida y nerviosa, pues mi trabajo de hoy día no es algo que amerite un premio. Un miembro del jurado me explica: es por la trayectoria desde la década del 70. Recordaba cuando en El Caribe proyectaba la labor de muchas mujeres y Magaly Pineda decía que al no haber en el país nada hecho en materia de estudios femeninos los trabajos, entrevistas y reportajes relacionados con la mujer que me permitían publicar constituían una invaluable fuente de datos. Amén de trabajos de investigación ganadores incluso de premios en esa década. Al tiempo que en las áreas de sociales y turismo se tomaron en cuenta los cambios que bajo mi responsabilidad se realizaron, dándoles una nueva dimensión. En estos casos, unos meses en Hoy, 15 años en el Listín.

Agradecimiento

Agradezco a los miembros del jurado este reconocimiento que recibo como un reconocimiento a todas las mujeres periodistas dominicanas. Gracias a Miguel Medina, director de Comunicaciones en representación del Ministro de Educación ; Adriano de la Cruz, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas; José Reyes, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, en representación de la titular de ADORA; Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Rodolfo Coiscou, director del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; Osvaldo Santana, director de El Caribe, José Monegro, director de El Día, José Rafael Sosa, secretario del Premio y Magdalena Núñez, coordinadora.

Los apoyos para lograr el éxito

Uno, por sí solo, difícilmente logre el éxito en esta carrera. En mi caso tuve el respaldo total de los directores de los periódicos. Y cuando me fue dada la responsabilidad de tener a mi cargo un equipo de trabajo, conté con periodistas laboriosas y entusiastas, dedicadas en cuerpo y alma a su trabajo. Gracias a esos apoyos logré realizar una tarea a conciencia, gracias a ellos he podido ser tomada en cuenta y aceptada por un jurado de profesionales de envergadura. Mi agradecimiento es eterno.