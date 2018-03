Te invito a ser como la luz

Arlene Reyes Sánchez

En diversos, y en dispersos minutos y segundos del día a día es posible pensar en el futuro, en el cómo estamos conduciéndonos en la vida, si vamos caminando correctamente. Son tantas las preguntas que vienen al pensamiento. En un ratito de esos, observé hacia el horizonte, como el que se pierde y busca un abrazo fuerte, intenso. Me percaté de que lo bello es aquello que se toma, se atesora en el momento en que ocurre. Porque existir debe ser más que perseguir instantes que mueren. Hay que aprender a pintar el amor en la naturaleza. Hay que empezar a construir las buenas acciones lo que da color al aire que respiramos. Y construir es sinónimo de edificar, por tanto tiene que hacerse bien. Dejar de deshacer, de derribar y entusiasmarnos con cimentar. Estar vivos es como tomar un sorbo de café, si no sabes cómo ni cuándo degustarlo, el tiempo pasa, se sublima. En cada amanecer, se retrata una nueva ocasión para obrar, es como si al cerrar los ojos, durante el crepúsculo, todo se hubiese esfumado con los sueños, y tuvieses la oportunidad de comenzar desde cero. El mañana, eso que llamamos futuro, comienza hoy, cuando fabricamos el presente con verdaderos proyectos, no hay necesidad de temer, pues quien profesa miedo es porque no sabe cómo levantar el primer tornillo. Cuando uno se dice que lo hará mañana, fácilmente termina visualizando que ya estás ahí... Sé como la luz, irradia ahora.