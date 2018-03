“High waisted” bikini

Marcelle Cordero

Santo Domingo

Si buscas acentuarte la cintura y sea un in esta temporada, el traje de baño de dos piezas compuesto por un top (puede ser con mangas largas o cortas) y con el panti alto (hasta un poco arriba del ombligo) es tu opción perfecta. Estos tipos de bañadores han vuelto a acaparar vitrinas y los mejores looks streetstyle de playa porque te crean la figura de sirena que siempre has deseado, sus aires retro y su estructuración hacen de este bikini la opción más acertada para disimular cualquier detalle del cuerpo que no te guste. Tip: Si tienes pocos busto, puedes usar en el top vuelos y estampados, si tienes poco trasero, lo ideal es usar lo mismo en el panti. ¡Siéntete segura al mostrar tus curvas en este verano!