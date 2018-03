¿Bótox desde los 20?

Venez Gafer

Santo Domingo

Espejito, espejito...¿dónde están las arruguitas? Para ninguna mujer es un secreto, que esa pregunta la hacemos casi a diario (puede que no sea tu caso), pero, generalmente, muchas son las que se miran al espejo tratando de buscar las temidas líneas en la cara y el cuello. Esas que salen después que vamos finalizando la etapa de la ‘‘piel de seda’’, y que con los años, el mal cuidado y hasta la mala alimentación van marchitando el órgano más grande que tenemos: ¡la piel!

Jully Sandoval, como médica estética afirma que biológicamente el envejecimiento de nuestra piel comienza a partir de los 28 años en adelante, pero ese deterioro, según describe, también va a depender de factores como el estilo de vida, genética, herencia, cuidado de la piel, entre otros. Así que la edad según su aclaración profesional, muchas veces no determina la aparición de esos pliegues que marcan la piel. ¡Tranquilas! En la búsqueda de mejorar esos ‘‘pliegues’’, el bótox puede ser una respuesta en el camino, pero es necesario saber los pormenores de cuándo y cómo usarse.

La dermatóloga define el bótox como una toxina botulínica, que es utilizada para relajar los músculos e inmovilizarlos y, de esta manera, suavizar o eliminar las líneas de expresión. Sin embargo, ella aclara que cuando pasa ese efecto, estas líneas o arrugas volverán a formarse, pero como buena noticia dice que en algunas ocasiones, serán menos evidentes, como producto del tiempo que tuvo la gesticulación sin efectuarse (efecto del bótox). Muchas veinteañeras, con la justificación de evitar situaciones mayores, han optado por usar la preciada fórmula. Ahora bien, lo que nos interesa saber: ¿ es recomendable usarlo desde los 20 años de edad? Jully nos da una respuesta rotunda: ¡No! y afirma: ‘‘En esta década de la vida lo más importante es el cuidado de la piel con mecanismos más sutiles (limpieza, hidratación y nutrición facial) que vayan adecuado a las características individuales de cada persona’’. Entonces, surge otra pregunta: ¿cuál es la edad adecuada para utilizarlo? ‘‘Realmente no hay una edad determinada como tal, es un asunto de necesidad, pero lo ideal es que la toxina se aplique a partir de los de 35 a 40 años, cuando estén formadas las líneas de expresión o, en su defecto, las arugas del envejecimiento. No es un asunto de edad, porque no todo el mundo es igual’’, responde Jully.

¡Cuidado!

Como todo en la vida, cada cosa tiene sus riesgos. El bótox no iba a ser la excepción de esta regla universal. Sandoval indica que dentro de las contraindicaciones absolutas, personas que no pueden, definitivamente, pensar en bótox están las embarazadas y adolescentes, personas inmunocomprometidas (condición anormal en la cual la capacidad del organismo es baja para combatir infecciones), alérgicas a la toxina botulínica tipo A, personas que utilizan aminoglucósidos (antibióticos bactericidas) y algunas personas que están sujetas a criterio médico.

‘‘Toda sustancia medicamentosa o no, puede provocar una reacción alérgica, si se es sensible al compuesto activo. En el caso de la toxina botulínica serían las mismas manifestaciones que se observan en procesos alérgicos’’, advierte la experta en materia.

En ese mismo sentido, otro punto que se debe tener bien focalizado, es el tema de los excesos, ya que puede darse el caso de que provoque adición, o por desconocimiento lo utilicemos con una frecuencia dañina. Al respecto, Jully recomienda lo siguiente: ‘‘Tomando en cuenta que la toxina botulínica tiene un tiempo de duración de 4-6 meses, particularmente aconsejo su uso sea dos veces al año. Caemos en los excesos, en el momento que se empieza a colocar mucho antes de formarse las arrugas, antes del tiempo estipulado’’.

Mitos desmentidos

¿Si lo uso más adelante, con el paso de los años se me caerán los pómulos o distorsionará mi cara? No debe tener un efecto no deseado si la técnica, cantidad y el área facial están bajo los parámetros protocolares.

No debe tener un efecto no deseado si la técnica, cantidad y el área facial están bajo los parámetros protocolares. Piel grasa o seca, ¿influye? ¡No!, la toxina botulínica actúa creando una inmovilidad en los músculos sin importar el tipo de piel.

¡No!, la toxina botulínica actúa creando una inmovilidad en los músculos sin importar el tipo de piel. ¿Se puede poner en toda área del cuerpo? Donde se coloca la toxina botulínica es en líneas frontales, orbicular de los ojos, y glabelar (punto craneométrico ubicado en el entrecejo)

Recomendaciones finales

Para terminar, algo que sí debemos ser conscientes es que el envejecimiento es parte del proceso natural que vive el ser humano, que debe ser aceptado con actitud positiva, pero esto no quita que nos cuidemos de adentro hacia afuera y, viceversa. Hoy en día la estética médica tiene una oferta vanguardista que procura mejorar los signos de envejecimiento de una forma segura, y los profesionales de la medicina estética velan, no solo por embellecer, sino también, para que las personas luzcan una piel saludable y relajada, utilizando precisamente esos tratamientos aliados.

La doctora Jully, en resumen concluye expresando que el bótox es, sin duda, una excelente herramienta que permite lucir un rostro más joven y recomienda que si se decide usarlo, no podemos olvidar recurrir a un profesional médico con experiencia en el área.