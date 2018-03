Lavinia del Villar

Día tras día observamos cómo se debilita la parte humana en las profesiones a medida que crece el factor productivo o económico. En primer lugar la vocación ya no representa lo que en realidad nos gusta, sino aquello que proporcione un mejor ‘modus vivendis’. Ya los niños no sueñan con ser limpiabotas ni bomberos, sino miran más allá de aquellas profesiones que les garantice el último celular u otra de esas tecnologías que los ubique en un sitial envidiable delante de sus compañeros. En búsqueda de explicación a los cambios, que si bien significan un crecer en la ambición de poseer representan una deficiencia en el ser, comenzamos por culpar el hogar, los maestros, la sociedad, la transculturación, la falta de recursos, el afán de lucro, la corrupción, y un largo etcétera. Andamos desorientados porque no sabemos cómo y dónde se perdieron los valores que antes existían sin mucha prédica, pero sí con mucho ejemplo. El desequilibrio de la sociedad como resultado de la mala distribución de los recursos, y el hambre de posesión, no solo de bienes, sino también de poder, han ido disolviendo en nuestro corazón la mística que debe inspirar a personas, grupos y representantes de instituciones. Gobernantes, médicos, profesores, jueces, congresistas, políticos... cada quien halando por su lado con la nueva filosofía de moda: “Lo mío primero”. Yo sigo soñando con la mística, que no es más que la unión entre el alma y lo que hacemos, por mediación del amor.