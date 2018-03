Modernidad en casa

María Cristina de Carías

La modernidad ha entrado a casa. No sé por cual rendija se coló a pesar de la vigilancia de mi factótum. Emma no es muy amiga de los nuevos artilugios que hacen las delicias de este mundo contemporáneo, los mira con desconfianza y, a pesar de que posee un celular, obsequio de uno de mis hijos, solo lo usa para llamar en casos de apuro. Muchas veces se lamenta cuando contempla a mis nietos, enfrascados en chateos por sus celulares inteligentes u ocupados en una tableta. Echa de menos las entretenciones de antes, como lo hacemos todos los de nuestra generación Pero, ¡qué remedio! hay que adaptarse a los tiempos, así que mi factótum cuida de los artilugios que adquiero, con celo, aunque no sean de su agrado. Emma no pudo impedir que mi celular no quisiera funcionar, solo pudo presenciar impotente mis esfuerzos por echarlo a andar, hasta que frustrada, lo llevé donde un técnico en la materia para su reparación. Resultó que el aparato no tenía remedio. No tuve otra alternativa que adquirir otro que me costó un ojo de la cara. El técnico procedió a configurar el flamante artilugio. En la maniobra perdí las fotos que más me gustaban, las direcciones y las amistades de mi red social favorita, se acumuló el correo y tuve que dar no sé cuántos códigos para lograr que el objeto representativo de modernidad, funcionara correctamente. Acabé con dolor de cabeza y para remate, Emma me soltó una filípica sobre los chismes esos que esclavizan a la gente de ahora y no les permiten ni siquiera conversar decentemente.