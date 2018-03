Sylvana Marte

sylvanamarte@hotmail.com

¿A dónde va Vicente? A donde va la genteÖ este es un refrán que es muy recurrente en mi discurso, porque nos hemos acostumbrado a reproducir y hacer lo que otros dicen, porque sí.

Dejamos de ser auténticos y auténticas para ocultarnos en una máscara, disimular para ganarnos el reconocimiento, y ser integrado en la sociedad, porque si no lo eres entonces los adjetivos no se hacen esperar: loco, inadaptado o inadaptada, entre otros. Y también hay que aprender a lidiar con eso.

Tener un criterio propio, nos hace libres, hacerse cuestionamientos nos aclara el panorama de lo que somos en realidad, y el motivo de nuestra existencia en este plano físico. Sin embargo, la propia condición humana nos lleva a distraernos, porque muchas veces la vida suele ser dura y cruel. Es por eso que nos apegamos a las cosas, a las personas, a los momentos, a un país, y a todo lo que podamos.

Vivir una Existencia Inauténtica, tal como lo denominó el filósofo Heidegger nos lleva a vivir desde “afuera”, desde la pasividad.

Entretenernos y entregarnos a la trivialidad de las relaciones sociales, los placeres, a lo estético, etcétera. Y es así como en el Sistema Patriarcal se vive reproduciendo y floreciendo esa forma de existir, porque es lo que hace que permanezca esa hegemonía, esa supremacía que se ejerce en los ciudadanos y ciudadanas, porque simplemente no pensamos.

Hace unos días discutía con alguien sobre el tema haitiano; particularmente, no toco ese tema porque yo, Sylvana Marte no creo en las fronteras. Esa persona me mandó a ver documentales sobre el tema para que me edificara, y yo me pregunto: ¿Tengo que ver un documental que hizo alguien que no conozco, que no sé sus intenciones, para yo sacar mis propias conclusiones? Ayyyy noooo, todo el que me conoce sabe que esa no soy yo.

Tenemos que recordar, que la objetividad es muy difícil de conseguir, por no decir imposible, porque está basada en la ausencia de prejuicios, e intereses personales, y los medios de comunicación están plagados de malas intenciones, recuerden que son empresas, es por eso que se promueve el pan y el circo que les encanta tanto a las manadas, y es el recurso que utilizan para que sigan siendo rebaños.

No les pienso dar un consejo, cada quien que haga con su vida lo que le parezca. Pero por el bien de la humanidad, piense, y si no lo quiere hacer, no vaya por ahí reproduciendo y emitiendo opiniones sin base, el mundo se lo va agradecer. Tenga su propia personalidad, y sea valiente para vivir de acuerdo a su propio criterio. Es cuantoÖ