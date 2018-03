La historia detrás de @MAPE_RD

Yaniris López

yaniris.lopez@listindiario.com

Santo Domingo

No es una fundación, no aceptan donaciones de ningún tipo y tampoco colocan logos o marcas en sus páginas y vallas publicitarias.

Mascotas Perdidas y Encontradas (MAPE RD) es simplemente un canal de redes creado para publicar información sobre mascotas que se han perdido y/o mascotas que han sido encontradas y buscan a sus dueños, y para dar a conocer a la sociedad casos de maltrato animal con la finalidad de contribuir a la educación de las personas en el tema de no al maltrato animal.



Pero ¿cuál es su historia? ¿Qué motivó su creación, cómo se sostiene y cómo llegó a convertirse, en apenas cuatro meses y desde el anonimato, en una exitosa campaña que fomenta la tenencia responsable y denuncia el maltrato animal?



Todo comenzó en julio de 2017. Su creador cenaba con su esposa en la Ciudad Colonial cuando vieron un perro buscando entre la basura.

Dice que se notaba que estaba perdido porque era un poodle lleno de pelos y no sabía ‘zafaconear’.



“Me paré, le compré comida en un colmado y llamé a Delfina, una amiga que publica en las redes situaciones de perros, y le comenté. Ella me dijo que le mandara una foto y que me quedara en el lugar. Le di mi teléfono y a la media hora me llamó una persona que iba a buscar al perro con un veterinario”.



Esas personas eran Ivette García de Blank, de la fundación Grupo Rescate, y Pablo Burgos, de la veterinaria Aquavet.

“Fueron, buscaron el perro, se marcharon y yo me quedé pensando la noche entera cómo esas personas, sin ayuda, pusieron su gasolina y su tiempo (eran las 10:30 de la noche) e hicieron ese trabajo tan noble a cambio de nada. Al otro día los llamé y les dije que me iba a hacer responsable del perro, que iba a cubrir los gastos. Me agradecieron y me dijeron no todo el mundo hace eso”.

Nuestro chico fue a la veterinaria y le conmovió ver todo el trabajo que hacían estas personas voluntariamente, pidiendo y aportando de su propio dinero.



“Entonces me dije ‘espérate’. No sabía que había gente así, te lo juro. No me imaginé que personas tan desinteresadas hicieran esto, como uno dice, por un perro. Ellos rescatan perros en malas condiciones, perros que nadie quiere en adopción porque son viralatas, y se tienen que quedar con ellos, los llevan a una finca. Entonces dije que iba a hacer mi parte”.



El perrito resultó ser una perra y en la veterinaria la llamaron Cecilia.



Cecilia, la perrita que inspiró la creación de la página @MAPE_RD, en varias etapas de su recuperación. En la última imagen juega con Claudia Valdez-Tasayco, técnico veterinaria en Aquavet. ©Raúl Asenscio/LD



La idea de MAPE RD comenzó a tomar forma. En un viaje a Madrid, un amigo le aconsejó que si quería ayudar que lo hiciera como profesional, no como animalista, porque muchos animalistas suelen ser fanáticos (piensan en resolver el problema de un perrito que está muriendo pero no piensan a largo plazo) y que lo hiciera solo, para evitarse problemas.

Y el chico MAPE, que es publicista de profesión y tiene muchos años involucrado en actividades relacionadas con la conducta humana, le agradeció el consejo y supo de inmediato de qué forma debía canalizar la ayuda que quería ofrecer.

“Comencé en diciembre pasado creando una página en Facebook y luego en Instagram con la idea de publicar mascotas perdidas y encontradas con la forma de sectorización. Si tu perro se pierde por Gascue y se perdió hace menos de un día, yo sectorizo la zona, porque así la publicidad que se paga llega a ese lugar más cercano”.



Poco a poco se “empapó” del tema y también comenzó una campaña alertando sobre la urgencia de un albergue para animales en Santo Domingo. Y vinieron las vallas…

Educar a través de la visibilidad

“Consideramos que la mejor manera de terminar con el maltrato animal es a través de la educación. Por eso, en febrero iniciamos una campaña de no al maltrato animal con la colocación de 32 vallas en distintos sectores de Santo Domingo, las cuales han generado un gran impacto en la sociedad. Continuando con esta labor, en marzo incorporamos un nuevo formato a la campaña con dos pantallas digitales en el exterior de Blue Mall Santo Domingo y Punta Cana y más de 20 pantallas en el interior de estas plazas”, explica MAPE RD a Listín Diario.



Todos los costos de la publicidad en línea y de las vallas corren por cuenta de su creador. A una marca líder en publicidad de exteriores le encantó la idea y como sabía no buscaba lucrarse con la campaña, sino todo lo contrario, le dio la valla antes de llegar a un acuerdo con el pago.



La primera se colocó en la avenida Bolívar casi con Alma Máter. Siguieron 10 en los próximos 10 días y así se fue llenando toda la ciudad, especialmente en los barrios, “porque la idea es que ese mensaje llegue a los barrios, que es donde más se maltrata al animal”.



La imagen fija de la publicidad de MAPE RD en las pantallas digitales de Blue Mall. ©Raúl Asenscio/LD

Sin embargo, el publicista comprendió, mientras trabajaba para una reconocida marca, que los mejores lugares para colocar las vallas eran las zonas metropolitanas donde se toma el transporte para llegar a los barrios.



De esta forma, las caras tristes del gatito y el viralatas se pueden ver en la Lope de Vega con Kennedy, en la Luperón cerca del Nueve y en todos los puntos clave de la ciudad.



“No me dieron vallas de las malas, esto no es regalado; yo escogía vallas de las buenas”.



Las vallas permanecerán hasta el 8 de abril, cuando termine esta primera etapa de la campaña.

A partir de abril, la campaña descansará un rato y continuará con vallas grandes en un formato negro (la publicidad actual es blanca, con fondo blanco y mensaje blanco), “pero ahora voy a trabajar con una publicad de un mensaje técnicamente parecido pero negra, para que llame más la atención. No quería empezar tan brusco, lo que quería era refrescar y lograr lo que logré: que la gente mirara las vallas”.



En junio o julio, adelanta MAPE RD, viene con una campaña de mensajes al no maltrato animal con figuras internacionales.

“Voy a tratar de que el mensaje sea corto y que se identifique que sea para República Dominicana. También vengo con una campaña de radio. Una cadena de radio ya aprobó todas las campañas. La idea de esta campaña será que nadie te está obligando a que quieras a un perro, pero si ellos no te hacen daño, ¿por qué le haces daño tú?”





Las ayudas que ofrece MAPE RD son canalizadas directamente con los rescatistas y las veterinarias, dependiendo de los casos.

¿El resultado de estos cuatro meses de trabajo?



“A la fecha hemos tenido más de 20 casos de rescates de mascotas en casos de extremo peligro, donde sus vidas están en juego y cada minuto cuenta. De estos, 17 han sido gestionados exitosamente gracias a la colaboración de personas de buen corazón que acuden a nuestro llamado. Una cosa que he visto en la página, que es impresionante y que le puede llenar de orgullo a cualquier ser humano, es que el dominicano ayuda. Una persona ve un caso y le dice a la gente ‘te voy a depositar 100, 200 o 500’, pero ayuda. Y creo que muchas personas que rescatan perros siguen haciendo esta labor por eso”.

Sobre el maltrato

MAPE RD toma casos de maltrato animal y los sube a las redes como publicidad, con la intención de que el mensaje llegue a más personas y no solo a los seguidores de las páginas.



“Cuando la gente las mira hace comentarios del tipo ‘guao, el dominicano es malo, la gente sí es mala’, y eso es lo que quiero lograr, que la persona vea, sienta y critique el maltrato animal. Es una especie de morbo pero con el objetivo de que las personas entiendan que no hay que maltratar”.





“En un período un poco mayor a 3 meses hemos contribuido al recate de mascotas víctimas de maltrato y abandono. También hemos realizado donaciones de alimento y sufragado cuentas en clínicas veterinarias de mascotas rescatadas”, explica MAPE. ©MAPE RD

La Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable acompaña la publicidad como soporte del mensaje que quiere transmitir.



Sobre esta ley, MAPE RD considera que es floja y no por culpa de Marilyn Lois Liranzo, directora de la Unidad de Protección Animal y Tenencia Responsable de la Procuraduría del Ministerio Público (“a quien no tengo el placer de conocer”), sino porque hacen falta más fiscales y acción.



“Siento, desde mi punto de vista, que debería haber alguna forma de que se publiquen y conozcan las condenas, de esta forma la gente sabrá que realmente la ley funciona. La semana pasada Lois Liranzo hizo una labor impresionante: fue a un criadero irregular de perros y se llevó más de 80 a un albergue. Esta labor que hace es admirable, además de que todas las semanas se va a los pueblos y realiza operativos donde incauta animales mayores (sobre todo caballos) maltratados”.



Por eso, una parte de la campaña de MAPE RD se concentra en dar a conocer la necesidad de un albergue público para animales en el Gran Santo Domingo y en todo el país.



“Cuando se promulgó, la ley dice que la Alcaldía tenía dos años para hacer el albergue, es decir, que para 2014 ya debimos tener uno. Ha habido intentos, pero nunca se llega a un acuerdo para su construcción”.





Mientras, las páginas de MAPE aceptan casos de terceros pero los depuran pues creen que sí hay situaciones en las que las personas que hacen la denuncia pueden ayudar y las motivan a que lo hagan.



“No todos los casos se publican ni todos los perros se rescatan. Hay perros callejeros que viven mejor en la calle que en una casa, perros que se han rescatado de la calle a los que les da fiebre en el albergue y hay que llevarlos otra vez a la calle. Utilicé la publicación de mascotas perdidas y encontradas pero me interesa más publicar los casos de ayuda, porque a veces considero que una mascota que se pierde es una irresponsabilidad de la persona, porque un perro se pierde si tú te descuidas. El éxito de la página no es tanto por las mascotas perdidas y encontradas, sino por su objetivo social”.

¿Por qué el anonimato?



MAPE RD trabaja desde un anonimato que sorprende hasta en lo simple de su explicación.

El creador del canal de ayuda siempre ha sido de bajo perfil. No le gusta hablar del tema con fines de publicación y cuando se le pide prefiere que sean las fundaciones que trabajan con animales o la magistrada Lois Liranzo quienes lo hagan.



“Siempre he creído que uno tiene que devolverle al mundo algo de lo que te ganas. Todo lo costeo con mi trabajo e intercambio entre profesionales. He hecho donaciones a algunas fundaciones e igual apadrino varios perros”.



Al principio se le cuestionaba por qué en lugar de pagar vallas tan caras, por ejemplo, no ayudaba a resolver casos específicos. Pero es que también lo hace.





“Muchos dicen que con esto que estoy gastando se pueden salvar muchísimos perros, y creo que sí, que es cierto, que se salvan muchos perros, pero eso es algo paliativo porque, ¿qué va a pasar después? Va a seguir el maltrato y la multiplicación de perros y gatos. El problema es que me he ido a los barrios y no te imaginas la cantidad de perros realengos que hay allí, y cuando una perra pare son 10 y 8 perritos más y esto se convierte en un círculo. La única forma de pararlo es si cualquier autoridad, ya sea el Ayuntamiento, Salud Pública o Medio Ambiente hace, como en otros países, campañas de esterilización y castración”.





Y agrega: “Soy de los que cree que para hacer las cosas tienes que meterle un chin de ganas. Lo importante, aquí, es que el mensaje llegue a quien tiene que llegar. Por eso, todas las personas que ayudamos a los animales deberíamos buscar menos protagonismo y ofrecer más ayuda. Y no solo en esto. Creo que la vida misma debe ser así. Admiro el trabajo que hacen las fundaciones pero sí me gustaría que trabajaran con un mismo horizonte, cosa que no siento sea así”.



El veterinario Pablo Burgos destaca el trabajo de MAPE de esta forma: “Cuando ayudas a los animales lo haces sin pensar en el futuro, sino en lo que logras en ese momento. MAPE RD ha llegado a ser la parte que faltaba, que es la educación, porque eso es lo que necesitamos, más educación. Por más animalitos que uno quiera ayudar no vamos a poder con todos”.



Al final, expresa el chico de MAPE RD: “La idea mía es que todas las fundaciones manden el mensaje de no maltrato y que le digan a la gente que existe una ley, porque mucha gente no lo sabe. En un primer momento se trataba de hacer una base de datos de perritos y gatitos perdidos y encontrados, pero luego las personas empezaron a enviar casos de maltrato y eso me interesó más. Aquí hay mucha gente buena, personas muy buenas que ayudan a los animales. Si este mensaje se multiplica, entre todos la voz de ayuda va a ser más grande”.