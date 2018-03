Santo Domingo

Es impresionante cómo simples palabras pueden convertirse en nuestros peores miedos, en los monstruos que nos asechan al apagar la luz.

Cosas que en un pasado solían ser normales, hoy te atormentan y, es ahí cuando el grito ahogado en la garganta, se limita a eso: a ahogarse. Cuando pides ayuda desde lo más profundo de tu ser, pero parece que todo lo que sale de tu boca no tiene sonido.

El poder de la palabra depende de la fuerza y la fe con la que la alimentamos. Hay un refrán que dice “la mente es poderosa”, y es totalmente cierto. Simple: ‘Ley de atracción’.

Lo que pides, recibes; lo que buscas, encuentras. Pero: ¿Y si no sé lo que estoy buscando?, ¿alguien se ha hecho esa pregunta?, ¿y si lo que atraigo es lo que más me aterra?, ¿cómo luchar contra una corriente tan fuerte que logra arrastrarme?

Algo que también he contemplado es el hecho de que quizás, sólo quizás, no somos lo suficientemente claros con nuestros mensajes.Los demás no saben qué cosas nos pueden herir, qué palabras nos hunden en la más grande tristeza que un ser humano puede experimentar.

Frases como: “Estás más gordita”, “no te ves como antes”... No siempre son dichas con malas intenciones, pero eso no evita que se forme la ‘bomba molotov’ en tu interior, desatando la bestia que intentas esconder.

Le pagas una visita a tu viejo amigo, ‘el gran hoyo negro’. Sí, ese vacío que buscas desesperadamente llenar, pero por más que lo intentas solo consigues un resultado adverso, una ecuación matemática de sufrimiento + sufrimiento = ¡sí! Adivinaste, sufrimiento≤ (sufrimiento al cuadrado).

Y ¿qué hacer?, ¿cómo callo esa voz en mi cabeza que solo repite las palabras que me mortifican? ¡¿Cómo?! Creo que al final es una respuesta que no podré obtener por mí misma.

La Voz de la Consciencia