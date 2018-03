La hamburguesa destrona por primera vez en Francia al sandwich de jamón

EFE

París

La hamburguesa superó por primera vez en 2017 en Francia al típico bocadillo de mantequilla y jamón cocido, cuyas ventas alcanzaron el año pasado los 1.215 millones de unidades, indica hoy el gabinete Gira Conseil, autor del estudio.

La hamburguesa, en cambio, llegó a los 1.400 millones, un 1,4 % más que el año anterior, lo que se explica porque, a diferencia de su competidor, se vende no solo en locales de comida rápida, sino en todo tipo de restaurantes del país.



El director general de Gira Conseil, Bernard Boutboul, señaló a Efe que el 70 % de las hamburguesas se despachan en Francia en restaurantes, lo que unido a la cada vez mejor calidad de sus ingredientes explican ese impulso.



"Cuando a los franceses se les da un producto de buena calidad les basta. No creo que lo consideren estadounidense. En Francia se le ponen queso comté u otros franceses, no mucho bacon, ternera local...", señala.



Y aunque el tradicional bocadillo de mantequilla y jamón pierde su trono, el experto sostiene que sigue siendo uno de los favoritos de los paladares galos, en parte también por su bajo precio, que ronda de media los tres euros (3,6 dólares).