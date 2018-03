Juan F. Puello Herrera

Juan (8,21-30):

“El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo; porque yo hago siempre lo que le agrada”.

La búsqueda sincera y bien intencionada en todo lo que hacemos proporciona calidad de vida. Mediante la fe nos situamos en el mundo de Dios llevándonos a hacer siempre su voluntad y no la nuestra.