Marta Quéliz

martha.queliz@listindiario.com

No sé ustedes, pero debo confesar que el sistema de nuestro país me tiene abrumada. A veces siento que estamos al borde del precipicio, y sin ánimo de desalentar a la gente, creo que nos encontramos en el umbral de un oscuro escenario donde mansos y cimarrones estamos ‘viviendo’ el día a día juntos y si se quiere, revueltos. Donde la Justicia flaquea en contra o a favor de quienes se “entiende” son culpables o inocentes no importan las pruebas que les salvan o condenan. Y lo peor es que esta realidad que me aterra, no solo se advierte en el ámbito político, sino también en la sociedad que prioriza la vanidad por encima hasta de la propia razón. Muchos son los que viven “llevando cartones ajenos”, y metidos en “camisa de 11 varas” para poder estar a “tono” con lo que se impone que no es precisamente humildad. Yo, mientras, prefiero fijar mi residencia en una ciudad fabulosa donde pueda vivir: así sin más...

Así sin más quiero vivir, así sin más quiero existir. Andar sin pose y sin careta, disfrutar del viento y hacerle moriquetas. Así sin más quiero nadar en las aguas profundas de un manantial, soltar mi ropa al andar y mostrar mi alma sin pesar. Así sin más quiero vagar por un mundo limpio de maldad. Correr descalzo sin pensar en lo que a mis pies pueda lastimar. Así sin más quiero explorar un grupo de pájaros volar. Fijar la mirada en el clavel del jardín que besa nuestra piel. Así sin más quiero llorar sin dejar mis lágrimas agotar. Husmear las huellas que al pasar deja el recuerdo sin hablar. Así sin más quiero saborear un sorbo de café acabado de colar. Respirar su aroma y masticar la dulce textura de un buen pan. Así sin más quiero callar las cosas secretas de mi andar. Desechar al tiempo charlatán que hurga en mi vida sin hablar.

Así sin más yo quiero amar las cosas sencillas de verdad. Dejar la loza sin fregar hasta que el deseo vuelva a entrar. Llevar la maleta sin cerrar para que mis miserias puedan observar. Así sin más quiero seguir, disfrutando la vida sin herir. En una fábula existir donde viva plena y sin sufrir.