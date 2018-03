Jhonaly Guzmán ofrece tendencias maquillaje Premios Soberano

Santo Domingo

El maquillador dominicano recomienda a las figuras que se descanten por lo seguro, con un look natural, pero que realce la belleza de su rostro.

La edición 34 de Premios Soberano está a la vuelta de la esquina. Por tal razón, muchos artistas, figuras de la comunicación, la radio, el cine y la televisión buscan asesoría para saber qué tipo de maquillaje deben llevar en una cita tan importante.

Tomando en cuenta esta realidad, el maquillador dominicano Jhonaly Guzmán asegura que en la tendencia de colores –como es costumbre para esta época del año-, predominan los metales; a los cuales se suman el morado en sus diferentes degradaciones.

“Este año queremos ver una alfombra con looks inspirados en las actrices de Hollywood, es decir, con pestañas y colores tierra. Para los fines, les recomiendo que ignoren las sombras nacaradas y con brillo, e irse a lo seguro”, indicó Guzmán.

En cuanto a los labios, sugiere usar el típico rojo que no pasa de moda; también los colores nude como el peache (mezcla de naranja y rojo).

Y recordó que “si vas a acentuar los ojos, lo recomendable es colocar el centro de atención en los ojos o en los labios, no en ambos. El maquillaje es para destacar el rostro, no para taparlo. No se puede usar todo junto”.

Resaltó que este tipo de maquillaje es muy apropiado para las alfombras, porque es discreto, sobrio y natural; además es ideal para el clima tropical de nuestro país.

Asimismo, destacó que para lucir un look de ensueño “es necesario tener un buen cuidado de la piel para que no se vea sudada, ni descuidada; igual de importante, es dejarse llevarse por los profesionales y no por la improvisación”.

Armonía en el total look

Jhonaly Guzmán recordó que el maquillador siempre trabaja de la mano de los estilistas de moda para que el trabajo sea de impecable calidad.

En tal sentido, precisó que este año esperan que las estrellas dominicanas e internacionales desfilen por una Alfombra Roja sincronizadas en un patrón común en el que se destaque la piel radiante, fresca y luminosa; y un vestuario apropiado al evento y a su cuerpo.

Maquillaje para los hombres

Jhonaly Guzmán sostiene que este es un evento para que mujeres y hombres se vean bellos, y con el maquillaje podemos ocultar impurezas y poros abiertos. “El maquillaje ya no es solo para actores, sino que forma parte del cuidado personal del hombre moderno. Incluso los políticos, cantantes y celebridades emplean una rutina de productos para salir bien en televisión”.

“Actualmente, en el mercado hay una amplia gama de productos especialmente creados para el hombre. Entonces, tenemos que sacarle provecho a lo mejor de cada rostro masculino”, puntualizó Jhonaly Guzmán, quien por segundo año es el director de maquillaje de Premios Soberano, esta vez bajo la supervisión del director artístico Guillermo Cordero.