Consultando a la sexóloga

SONIA ROMERO

consultasconlasexologa@hotmail.com

Pregunta

Me siento desesperanzada, mi ánimo está muy bajo, no siento deseos de estar íntimamente con mi esposo, me siento enferma, sin la alegría acostumbrada de vivir, no sé qué hacer.

Respuesta

Estimada amiga: Los síntomas que presenta son de depresión, una alteración del estado de ánimo porque en el cerebro hay una baja captación de un neurotransmisor que se llama serotonina. La persona deprimida no tiene energía, se siente triste, cansada, llora con frecuencia, las cosas le parecen peores de lo que son, se siente ansiosa, insegura, desconfiada, no quiere divertirse. La depresión produce alteración del sueño (insomnio o parasomnia). Las ideas suicidas y los intentos de suicidio son frecuentes en los deprimidos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que para el año 2020 la depresión será una de las primeras causas de enfermedades del ser humano, por la relación existente entre la mente y el cuerpo, pues los problemas psicológicos irresueltos son el origen de las enfermedades psicosomáticas.

La depresión afecta todo el organismo, puede producir accidentes cerebrovasculares, gastritis, úlceras estomacales, colitis, dolor en las extremidades, alteración de la glándula tiroidea e hipertensión arterial. La depresión produce alteración de facultades mentales cognitivas como la atención, la concentración y la memoria. Es una enfermedad que evoluciona y va empeorando la salud, no desaparece sola, deben tratarla especialistas como el psicólogo y el psiquiatra. Me dice que no tiene deseos de tener relaciones; esto es normal por todo lo dicho anteriormente. Le sugiero buscar ayuda profesional.