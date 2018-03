‘Tips’ para mejorar la salud de nuestros hijos

Dafnee De Frías / Especial para LD

Santo Domingo

Los niños representan el futuro, por lo que debemos cuidarlos y educarlos. Una de las responsabilidades mayores y de las tareas más difíciles es la de enseñarlos a alimentarse de forma saludable, así como a que incorporen la actividad física en sus vidas.

La Revista Forbes de América, mediante un estudio, determinó que un 17% de los niños menores de 12 años tiene sobrepeso o sufre de obesidad y se espera que este valor ascienda hasta un 44% en los próximos 20 años. Cifras alarmantes para los padres jóvenes que luchan con el bombardeo de la publicidad de comida chatarra y el sedentarismo provocado por el auge del uso de aparatos electrónicos.

No siempre el resultado de una mala alimentación o de la ausencia de actividad física da como resultado la obesidad. Actualmente existen muchas enfermedades y condiciones que afectan a los niños y a las niñas como por ejemplo, anemia, diabetes, hipertensión arterial, gastritis, enfermedades odontológicas, desnutrición, entre otras.

Si bien es cierto que no todos los niños son iguales y que la genética juega un papel importante, también es verdad que debemos entender que este es un problema mundial que afecta a la mayoría de las familias en distintas proporciones. Por esta razón, debemos tomar las medidas necesarias desde la temprana edad. He aquí unos tips o ideas para mejorar la salud de los niños a través de la alimentación:

1. Jugar al aire libre

Es importante recordarle a los niños la diversión de jugar en un parque: correr tras una pelota, montar bicicleta, andar en patines, subirse a los columpios y jugar a las escondidas o al ‘topao’. Al principio puede resultar difícil, pues están acostumbrados a permanecer horas frente a una pantalla, pero poco a poco irán aceptándolo y disfrutándolo. Esta actividad puede hacerse al menos dos veces a la semana o tanto como les sea posible.

2. Establecer horario para el uso de equipos electrónicos

Siguiendo con la secuencia del primer consejo, deben establecerse un horario para el uso de aparatos electrónicos. Esta medida los obligará a expandir su creatividad pues tendrán más tiempo para dedicárselo a otras cosas. ¿Sabías que, dependiendo del caso, un niño puede comer mucho más de lo que necesita si está entretenido con la televisión, o que por el contrario, puede olvidar que necesita alimentarse? De aquí damos paso al ‘tip’ número 3.



El resultado de una mala alimentación o de la ausencia de actividad física no siempre da como resultado la obesidad, pues hay varias enfermedades que surgen de ello.

3. No comer frente al televisor

Para algunos esto es algo normal, pero para muchos pudiera representar un gran sacrificio. La televisión puede ser una distracción. Cuando estás distraído o no prestas atención a lo que comes tiendes a comer más cantidad.

4. Introducir los vegetales

Hacer que los niños prueben los vegetales es una tarea difícil. Uno de los trucos más recomendados por los expertos de nutrición es el de “disfrazarlos” entre la comida que les gusta para que se los coman sin que se den cuenta.

Un niño debe probar entre ocho y 10 veces un alimento para que lo acepte. Una idea es la de establecer como regla que cada vez que se sirva en la mesa ese plato que no le gusta, ellos deban probarlo. Una mordida o una cucharada es suficiente.

5. Involucra a los niños en el proceso de preparación de los alimentos

Tener a los niños en la cocina puede retrasar el proceso de preparación de las comidas. Sin embargo, este ejercicio los hará sentirse más atraídos por probar cosas nuevas, así como también orgullosos del trabajo realizado. Esta actividad es especial, pues sirve para educar sobre la importancia de los alimentos según su color, las distintas texturas que poseen, los sabores y las formas de comerlos.

Parte del proceso es la selección desde el momento de su compra. Aprovecha para invitarlos a oler las hierbas, a distinguir un vegetal de una fruta, así como el proceso de cosecha.

6. No lo obliguen a terminarse todo el plato

Como padres a veces cometemos el error de obligar a nuestros hijos a comerse algo que no les gusta esperando que con el tiempo sea de su agrado. Sin embargo, la pelea y el castigo causan un efecto contrario al que buscamos.

Crear una experiencia positiva alrededor de la comida, premiando al niño que pruebe ese alimento que no le gusta, creará una atmósfera amigable frente a los tan odiados vegetales.

7. Ten a mano meriendas saludables

Es mucho más fácil agarrar un paquete de galletas o unas papitas de funditas al salir de la casa o al preparar una lonchera, pero debes considerar que cada oportunidad que tengas para hacer un pequeño cambio, impactará la vida de tus hijos.

Los niños valoran las cosas de manera diferente a los adultos. Para ellos el término “saludable” está más asociado a comer cosas que no les gustan que a lo que realmente se refiere. Lo que les importa es crecer, ser más fuertes, más inteligentes, más ágiles en sus actividadesÖ Si utilizas frases como: “el brócoli te ayudará a crecer” o “la manzana te dará poderes para correr más rápido”, conseguirás una mejor respuesta.

8. Utiliza el ejemplo

Todo lo que acabo de mencionar es importante, siempre y cuando a través de tu ejemplo demuestres lo que predicas. Si cuando vas a un restaurante pides acompañar tu comida con una bebida gaseosa no pretendas que tus hijos tomen agua, de igual modo, si nunca te ven preocupada por realizar alguna actividad física, sería poco usual que ellos se interesen por hacerlo.

No existe una barita mágica para lograr que nuestros hijos coman de todo y en cantidades apropiadas. Por esta razón, debemos poner todo nuestro empeño para crearles la conciencia de la buena alimentación y la importancia de la actividad física en sus vidas. Si no lo has logrado, no te desanimes. La tarea es difícil y toma mucho tiempo, pero si te empeñas puedes conseguir buenos resultados.

Procura no comparar a tus hijos con los de otros, ni siquiera hermano con hermano. Trata un cambio a la vez y date tiempo para conseguir los resultados que esperas. Con paciencia, perseverancia y determinación lograrás más de lo que imaginas.