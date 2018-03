Una década y media de música

Santo Domingo

Desde cualquier óptica puede aportarse para lograr una sociedad más desarrollada. La música es un aspecto que no solo llena de alegría al mundo, sino que contribuye a esta pretensión.

Con una década y media de trabajo en el área, la Academia de Música Patricia Logroño se ha apegado a la misión de ofrecer enseñanza musical de calidad a niños, adolescentes y adultos. “Nuestras puertas abrieron en septiembre de 2003, y desde ese entonces hemos laborado de manera contínua con el objetivo de lograr que cada estudiante alcance el máximo de su potencial a través de clases personalizadas que se desarrollan con modernas metodologías e instrumentos. Con esto, definitivamente hacemos un gran aporte a nuestra sociedad”, resalta Patricia Logroño, propietaria de la entidad.

En ese sentido, expresó que los facilitadores son especialistas en sus áreas, y desarrollan clases a través de las cuales motivan a sus alumnos a amar la música mientras aprenden este maravilloso arte. Dice que tienen coro infantil, orquesta infantil, orquesta juvenil y una banda de música pop (Chromatix). “En la actualidad, tenemos alrededor de 300 estudiantes que se desarrollan como músicos en los instrumentos de su preferencia. De hecho, muchos han sido aceptados en universidades internacionales”, dice.

Validaciones

Desde el año 2010 sus alumnos están siendo validados con el “Associated Board of the Royal School of Music (ABRSM), que es el cuerpo educativo musical más grande de Reino Unido. Comenta Logroño que, en asociación con el Royal Academy of MNusic, Royal College of Music, Royal Northern College of Music y el Conservatorio Real de Escocia la ABRSM ofrecen validaciones alrededor del mundo, en cerca de 100 países.