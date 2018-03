Juan F. Puello Herrera

Juan (5,31-47):

“Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero”. Esto quiere decir que el testimonio que da Jesús de sí mismo carecería de valor si no estuviera respaldado del garante supremo de la verdad, que es el Padre. En otras palabras, al referir que las obras de Jesús no solo son los milagros, sino toda la actividad reveladora de Éste.