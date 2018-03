Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

En el Día Internacional de la Mujer, viendo por televisión la manifestación en Madrid escuché a una mujer, cuyo nombre no mencionaron, decir ante las cámaras una frase de la cual me adueño: ‘No quiero ser como los hombres, pero sí tener sus mismos derechos’. Su opinión refleja lo que pienso.

¡Gracias, Halkis!

En un local de Claro, en el segundo piso de Ágora Mall, entré el sábado pasado a preguntar por el número de Información (lo olvido siempre). Quería averiguar el teléfono de Delta Airlines. La empleada, Halkis Gómez, al enterarse de que más que el teléfono me interesaba la dirección de dicha aerolínea se ofreció (sin yo pedírselo) a buscarlo en Internet. Todavía hay seres humanos dispuestos a ayudar sin esperar nada a cambio. Intuyo que ha de ser una eficientísima empleada. ¡Gracias, Halkis!

Premio de Pintura Casa de Teatro

Una vez más los artistas hispanoamericanos tienen la oportunidad de participar en el Premio de Pintura Casa de Teatro. Eso sí, deben presentar un mínimo de dos obras y un máximo de tres. El plazo de entrega es el 30 de este mes. ¿Te interesa? Pregunta en el teléfono 809-689-3430. Lamento no tener espacio para reproducir las normas.

En Ciudad Colonial un nuevo espacio de artesanía, arte y cultura

La reactivación de la Ciudad Colonial es manifiesta a ojos vista. Ayer en la noche (los detalles me llegaron tarde) se presentaba Poesía Primavera en el nuevo espacio de artesanía, arte y cultura de Desirée Cepeda. Ubicado en la calle Mercedes 206 es un aporte más al resurgimiento de esta zona. Tendré que dar una vuelta por el sector. Sé que encontraré muchas novedades.

Bizcochitos de macadamia

Los postres no están dentro de mi dieta regular, pese a estar delgada, pero hay días en que me salto las reglas. Y probé un bizcochito de macadamia de la repostería De la Casa. ¡Muy bueno! Tienen también un pan de guineo que para desayunar es bien apetecible. Lo he comprado en su sucursal del Centro Cuesta Nacional. Lo venden por porciones y en hogaza.