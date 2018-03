Xiomarita Péprez

xiomaritabaila@gmail.com

El miércoles pasado asistí al encuentro con los medios de comunicaciones e invitados especiales, en la que la empresa de telecomunicaciones Viva anunció su unión como copatrocinador de los Premios Soberano 2018, presentando los detalles de la fiesta oficial de cierre de este gran evento, que se realizará en el Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua. Fue una noche maravillosa compartiendo con gente conocida y otras menos conocidas. El presidente ejecutivo de Viva, Marcos Herrera Beato, recibió a los medios de comunicación en compañía de los ejecutivos de la Cervecería Nacional Dominicana, entre ellos, los gerentes de Relaciones Públicas, Luis Rubio y de Marca Corporativa, Patricia Florentino y la presidente de Acroarte, Emelyn Baldera. Las palabras de Herrera Beato giraron en torno al entusiasmo que siente la familia Viva de anunciar su unión con la empresa de cerveza y la institución que agrupa a los cronistas de espectáculos para agasajar en una gran fiesta de cierre a nuestros artistas e invitados internacionales, que será “The Real After Viva” que incluirá a Fernando Villalona, Revolución Salsera, El Mayor Clásico, Gabriel y dos sorpresas, nacional e internacional. Será la primera fiesta con trasmisión nacional en vivo por Telemicro, canal 5, iniciando con la Alfombra Viva. También se presentó la promoción “Mi favorito Pa’l Soberano, utilizando como plataforma las redes sociales, para que cinco personas con sus respectivos acompañantes, disfruten de los Premios Soberano y de The Real After Viva y vivirán la experiencia de un cambio de ‘look’ completo, vestuario, hospedaje en un hotel cinco estrellas, y la llegada como estrellas a la gala, con la que podrán compartir con todos los artistas favoritos. Esta promoción se acompaña de un gran despliegue publicitario y fue presentada durante la rueda de prensa. Estuvieron presentes de parte de Viva, además, el vicepresidente ejecutivo, Luis Bodega Belliard; la directora de publicidad y Comunicaciones, Alina Tavárez; el gerente de Promoción, Otto Vargas; la ejecutiva de Ventas, Patricia Federo; también las empresas que están trabajando en la logística, como Pav Events, Lendof & Asociados, Proyes. También estuvieron presentes varios expresidentes de Acroarte; integrantes de la directiva actual de la entidad periodística. Pues ese día estaré masajeándome los pies, o mejor dicho, las coyunturas porque se bailará bastante con esta diversidad de ritmos.