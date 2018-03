Gourmet Experience: en una tienda de Madrid

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

En la céntrica Plaza del Callao en Madrid convergen varias calles. Una de ellas, la calle del Carmen. Con fachada a una y otra se levanta uno de los varios edificios de una famosa tienda española: El Corte Inglés. En éste han dedicado el noveno piso a una actividad especial: Gourmet Experience.

Es decir, Experiencia gastronómica. Nada que ver con el típico Food Court al que estamos acostumbrados. Aquí hay bares de vino, bares de cerveza, restaurantes, pastelerías, tienda de bebidas, de vajillas... Es un amplio espacio con un pasillo corto que hace ángulo con un alargado y ancho pasillo central.

Golosa al fin, y al ser hora de la merienda, en el local de Harina, con el cual la mirada tropieza de frente cuando uno llega por la escalera mecánica, compro un enorme merengue (suspiro le llamamos en Santo Domingo). En vez de quedarnos en esta área, mi hijo Alexis y yo continúamos por un pasillo entre estanterías donde se exhiben, para vender, diversos objetos relacionados con la comida. Ante la tienda de licores doblamos a la derecha y enfilamos por el ancho y alargado pasillo donde a cada lado hay locales con distintas ofertas. Al final, al otro extremo, nos sentamos a una mesa junto a un enorme ventanal desde el cual se pueden contemplar varias perspectivas de la ciudad, entre ellas, edificios de la Gran Vía. Disfruto del dulce, pero al ser un merengue de gran tamaño y tan blando por dentro, debo cortarlo con las manos para llevarlo a la boca. Como es de esperar, me pringo los dedos. ¡Qué mal rato! Tras limpiarme con numerosas servilletas, Alexis y yo, al igual que otras personas, nos acercamos a los ventanales. El paisaje urbano es todo un espectáculo.

Un par de días después, a la hora del almuerzo me dirijo de nuevo al lugar. En esta ocasión voy sola. Deambulo hasta elegir dónde comer: Central Mexicana. Se anuncia como restaurante y tequila. Nada de tequila para mí. No va conmigo. Ordeno una copa de vino Rioja (3.50 euros) y un plato único: Medallones de solomillo bañados con una salsa de guajillo y champiñones (16 euros). Ante mi cuestionamiento sobre la salsa, la joven camarera me tranquiliza: ‘Es picante, pero no tanto. Te la pongo aparte’. Así lo hace.

Desde aquí no hay panorama que admirar. Tampoco estoy cómoda, pues aún siendo un asiento acojinado adosado a la pared, cada vez que intento apoyar la espalda choco con un borde saliente de la madera. Mas no puedo cambiar de lugar. Las mesitas que no están adosadas ya están ocupadas. Me conformo con mirar el mostrador, donde tras los taburetes que medio la ocultan, detecto una pintura de la Virgen de Guadalupe, patrona de México y una figura típica del país. Con relación a la comida, el vino está rico, la salsa tiene buen sabor y la carne está pasable. En tan informal ambiente no se puede exigir más.

Para el postre me dirijo a Harina. Me apetece un merengue. Mala suerte. Hoy no tienen. Desciendo por la escalera mecánica, salgo a la calle del Carmen en dirección a la Puerta del Sol, pues sé que en mitad de la ruta hay un Llao Llao, cuyos helados de yogurt me encantan. Me siento a una mesita libre al exterior, tras pagar el helado en el mostrador.

Y mientras degusto el yogurt con almendras caramelizadas observo el pasar de la gente, haciendo conjeturas sobre la procedencia de cada cual. ¡Madrid es súper cosmopolita! Al terminar cruzo al frente, a Café & Té, a tomar una infusión de manzanilla. Así termina este imprevisto pero agradable periplo para almorzar en la capital de España.