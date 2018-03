Alicia Estévez

alicia.estevez@listindiario.com

Guardo dos recuerdos muy vívidos de la Semana Santa durante mi niñez y adolescencia. Uno es del recogimiento y el silencio. Jueves, viernes y sábado santo estaban macados por esa paz extraña en los bulliciosos pueblos de nuestro país. Sin música ni vecinos o niños gritando a voz en cuello.

El otro sentimiento que asocio a la Semana Santa, aunque parezca extraño, es la alegría. Evoco el recuerdo y llega aquella sensación de júbilo que nos embargaba, en la Pascual Juvenil, cuando la monja Faustina Posada nos hacía vivir la religiosidad desde un punto de vista diferente. Había cantos, después de silencio, y una confraternidad tal que los jóvenes salíamos de allí hermanados.

Por el contrario, estuve hurgando en mi mente tratando de recordar un paseo a la playa que resultase inolvidable, que me haya marcado. No encontré ninguno. Ningún viaje al campo, a la montaña o la playa me ha hecho tan feliz como esas horas que pasábamos en el centro campesino César Augusto Pelegrín, junto a aquella monja querida.

Ahora, cuando se acerca, de nuevo, la Semana Santa, varias parroquias de la Iglesia Católica, como el Buen Pastor, donde me congrego, nos invitan a quedarnos en la ciudad y participar en los retiros que se inician desde el jueves hasta el Sábado Santo. En el caso del Buen Pastor, iniciamos el jueves a las dos de la tarde y terminamos con la Vigilia Pascual. Este retiro se llama “Yo me Quedo”.

La primera vez que participé, me dije que el año siguiente volvería a vacacionar, como ocurrió gran parte de mi vida adulta durante esos días, pero qué va, ese encuentro con Jesús te atrapa para siempre.

Las actividades están dirigidas a toda la familia, incluidos niños desde los dos años, adolescentes, jóvenes y adultos. Hasta los bebés pueden asistir, pero se quedan junto a sus mamis. Para inscribirse, entre a la página de la parroquia “El Buen Pastor”, ahí está el enlace. Enséñeles a sus hijos que tienen la libertad de elegir, aunque el mundo apunte hacia otro lado. Como me ocurrió a mí con la Pascua Juvenil, les estará regalando recuerdos inolvidables. Y, de paso, usted se da el lujo de pasar unos días en familia con Jesús.