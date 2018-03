Festival de orquídeas 2018: arte y armonía

Yaniris López

yaniris.lopez@listindiario.com

Santo Domingo

Esta noche, la Sociedad Dominicana de Orquideología (SDO) inaugura su XLVI exposición anual y el XXXVI concurso de orquídeas.

A partir de mañana jueves, el patio y el domus principal del Jardín Botánico Nacional (JBN) abren al público hasta el domingo 18, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, para el tradicional compartir entre productores, vendedores y consumidores.



Muchas cosas nuevas trae el festival este año.

Con el título “Orquídeas y arte en armonía”, la sociedad ha querido rendir honor a la técnica del cultivo de la más versátil de las especies florales y al arte que realizan con sus manos los seres humanos.



“Las orquídeas de por sí son un arte. Combinar esos dos elementos de la naturaleza es precioso. Por eso hicimos un acuerdo con la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y son ellos quienes se están encargando del montaje de la exposición este año”, explica a Listín Diario Maritza Camacho, presidenta de la sociedad.



Del montaje

¿Qué verá el público cuando atraviese el domus principal del Botánico? Las ventanas no estarán tapadas en esta ocasión, sino cubiertas con hojas traslúcidas, detalla Maritza Camacho.

“Habrá telares pintados con hojas de filodendro. En cada pared habrá un telar pintado a mano por una maestra de la Escuela de Artes Plásticas de la UASD. En lugar de la tradicional tarima del centro, adornaremos con telares de orquídeas y filodendros pintados a mano”, explica la presidenta de la SDO.



El piso del domus y la sensación de movimiento de su diseño también han sido tomados en cuenta.“No nos habíamos dado cuenta de su belleza y ahora todo el montaje está hecho en base al movimiento del piso del domus. Es decir, los asistentes verán los diferentes montajes desde cualquier lado; ninguno tiene espalda o frente. Van a poder bordear toda la orilla y verlo. Todo será lo más transparente y sencillo posible, para poder conjugar el arte de las orquídeas con el arte de los seres humanos”.

La Escuela de Artes Plásticas de la UASD es dirigida por la maestra Arelis Rivero.

Proyecto de conservación

Camacho aprovecha la ocasión para agradecer el apoyo que siempre les ha brindado el Jardín Botánico y para anunciar el inicio de un proyecto de conservación de orquídeas nativas.



“Será conjuntamente con el JBN y vamos a incluir a la UASD y su Departamento de Agronomía de manera que podamos preservar nuestras especies nativas. Vamos a apadrinar una especie como sociedad, pero también vamos a buscar que entidades que estén ligadas a este mundo patrocinen una especie de nuestras orquídeas para preservarlas”.



Camacho dice que primero trabajarán en la parte de investigación, que conlleva la ubicación y preservación del ambiente de estas especies, así como la no divulgación del lugar donde están.



“La idea es que nadie vaya a tocarlas, hasta que podamos ver si a través del laboratorio del JBN podemos reproducirlas de forma in vitro para entonces adecuarlas a ambientes diferentes. Porque lo que pasa con nuestras orquídeas nativas es que la gente las depreda y las lleva a ambientes que no son los adecuados”.



De acuerdo con la presidenta del SDO: “Las orquídeas son parte del ecosistema y debemos preservarlas y cuidarlas como cuidamos nuestro espíritu. Para mí la belleza de una orquídea comienza desde adentro, cuando las cultivas comienzas a sentirlo desde adentro, si no tienes amor no puedes cultivarla. Por eso digo que el que compra una orquídea, compra amor; el que adquiere una orquídea, adquiere amor.

En La Española crecen unas 350 especies de orquídeas y muchas de ellas presentan algún grado de amenaza.

Cursos y charlas

Como cada año, la SDO ofrece cursos y charlas sobre el mantenimiento de orquídeas durante el festival. ¿Por qué vale la pena asistir?

“Porque es la manera de mantenerlas con vida”, responde Camacho. “Porque según sea su género, es su cuido. Si compras un género y no te dicen cómo cuidarlo, lo más posible es que se muera rápido. Hay géneros que te duran toda la vida, como el Dendrobium, o una Vanda, pero es posible que también se sequen. En las charlas enseñamos cómo cuidarlas”.



¿Te gustan, por ejemplo, las Vandas? Rossy Contreras y Benito Solano, miembros de la SDO, impartirán una charla sobre su cuidado el viernes 16 a partir de las 2:30 de la tarde. Otros miembros de la SDO y del JBN también impartirán cursos a partir de ese día.

Rossy Contreras y Martiza Camacho, miembro y presidenta de la Sociedad Dominicana de Orquideología. Fotos: ©Adriano Rosario/LD

COSTO. 150 pesos por persona. Este precio incluye la entrada, visitas a los museos, recorrido en tren y pase a la exposición de orquídeas. En el patio hay ofertas de comidas y bebidas.

NOVEDADES