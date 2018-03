Ponte en sus manos con gran fe

Juan F. Puello Herrera

Juan (5,1-16): «Mira, has quedado sano; no peques más, no sea que te ocurra algo peor». Sucede con frecuencia que cuando ya se han agotado todas nuestras opciones en cuanto a superar una enfermedad o un problema recurrimos a Jesús.

Entonces con fe nos ponemos en sus manos y Él, sin reclamar nada resuelve ese problema que nos agobia. Lo que no podemos olvidar es una regla de oro, Jesús va a nuestro encuentro para que demos testimonio de coherencia.