A mi amada Sabina

Marta Quéliz

La Sabina es la comunidad perteneciente a Constanza, donde nací. Pocos años viví allí, pues para que mis hermanos mayores fueran a la universidad fue necesario mudarnos a la Capital cuando yo era una niña. Sin embargo, es en ese lugar donde reposan los mejores recuerdos de mi infancia. Allí, donde disfruté de una ciudad fabulosa que añoro, donde a los cinco años me fracturé una pierna jugando el ‘trúcamelo’, donde aprovechaba junto a mis hermanas pequeñas como yo, y algunas primas, cualquier distracción de mis padres y mis hermanos para ir a Palero, a la tienda de La Negrita y cruzar por encima de un peligroso puente que conecta a ambas comunidades. No olvido que precisamente fue de él de donde se cayó una joven embaraza llamada Grecia y murió junto a su criatura. No escapan a mis remembranzas aquellas tardes de visita a donde “Mamita” (doña América), con Mariana o Magaly. Ella era la mamá de Sila. Como tampoco excluyo las escapadas a buscar guamas por donde Nidia o guayaba (con gusanos, en algunos casos), por los alrededores de la tina de Ismael. Este último paseo lo hacíamos con el pretexto de ir a buscar agua. A la lista de esas ‘excursiones’ clandestinas, hay que agregar la caminata hacia donde Lubo para ir a buscar peras, pomos..., o hacia donde Flora para ‘robar’ mandarinas. Un lugar que nos quedaba cerca era donde estaban las plantaciones de fresa de Domingo, el papá de Ciro, donde con especial cuidado nos agachábamos a tomar aunque fuése una. Y, si grata era la satisfacción de comerla, mayor era la de lograr que no nos vieran en tal acción. Cómo pasar por alto los personajes que desde que tengo uso de razón dieron color a La Sabina, algunos nombres despectivos, pero igual con un gran aporte a la historia que hoy les cuento. Entre ellos Luis Pata Mocha, Moñón, Mis Amigos, Joaquín el Loco y otros que no cabrían en esta columna, pero que como ellos también figuran en la apreciación que hoy tengo sobre una comunidad que se distingue por su solidaridad, por la hermandad que siempre muestra a su gente, sobre todo, en los momentos difíciles. ‘Los Quéliz’ como nos dicen sus habitantes, podemos dar testimonio de cómo se vuelcan a apoyarnos cuando les hemos necesitado. Con su gesto desinteresado nos hacen sentir siempre como si viviéramos en una ciudad fabulosa y, este no es solo mi sentir, es también el de mi familia, la cual tiene la valoración más alta de este lugar donde con nuestros padres vivimos, quizás, los momentos más felices de nuestra vida. Orgullosa de haber nacido en una comunidad fabulosa como La Sabina.