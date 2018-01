Examen anual

Juan L. Ubiera

Un comienzo de año es una fecha clásica para trazarnos muchas metas que, en muchas ocasiones no cumplimos, pero esto no debemos permitírnoslo en relación a la salud. Siempre debemos realizarnos evaluaciones periódicas para detectar algunas dolencias en sus etapas iniciales. Nuestros ojos nos ponen en contacto con todo el ambiente que nos rodea, por eso debemos valorar su salud. Hay enfermedades que afectan de manera directa nuestra salud visual (diabetes, hipertensión, lupus), si ya es nuestro caso debemos hacer un examen oftalmológico completo de manera rutinaria. Nuestros familiares de la tercera edad debemos acompañarlos al oftalmólogo para detectar la evolución del ojo por el envejecimiento: (cataratas, degeneración macular). Recuerden que las caídas y accidentes en esta etapa son más frecuentes por falta de visión y aumentan la incidencia de fracturas de caderas, empeorando la situación. Nuestros hijos deben también ser examinados para detectar y corregir los defectos refractivos (miopía, astigmatismo, hipermetropía), que repercuten directamente en su rendimiento escolar y pueden dejar secuelas irreversibles en caso de no corregirlos a tiempo, produciendo ambliopía u ojo vago. Estas son partes de las razones que justifican un examen oftalmológico completo, en el cual debe medirse la agudeza visual, presión intraocular, valoración y dilatación pupilar, balance muscular y evaluación en lámpara de hendidura. Nuestro sistema de salud permite la visita al especialista de manera directa con la utilización de planes médicos que antes no existían; solo falta la información adecuada en la ciudadanía sobre la importancia de la prevención en materia de medicina y la firme voluntad de las personas en cumplir con los cuidados de salud de manera obligatoria.