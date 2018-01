Fundación anuncia jornada quirúrgica

Santo Domingo

La XXVI Jornada de Cirugías gratuitas para la población será del cuatro al nueve de febrero próximo, en el Hospital Docente Padre Billini. La iniciativa es de los miembros de la Fundación Renacer, Inc. y Macls (Medical Aid for Children of Latin America).

Miguel Cotes, presidente de la fundación, explicó que durante la jornada la población podrá beneficiarse de manera gratuita de las siguientes cirugías: Labio Hendido, contracturas postquemaduras, deformidades de manos y pies (polidactilia y sindactilia) injertos de piel, cirugía reconstructiva del pabellón auricular (oreja).

La actividad será a partir de las 7:00 de la mañana. Destacó que el proceso de evaluación se realizará solo ese día y no tiene ningún costo.