Salud bucal como meta para este nuevo año 2018

Yokasta Caba Máster en endodoncia

Feliz año en esta primera entrega de nuestra columna. La Odontología moderna cuenta con innumerables técnicas, equipos, medicamentos y expertos que cambian aquella imagen del paciente recostado en una camilla y con expresión de sufrimiento y dolor mientras el odontólogo le atendía.

La mayoría de los pacientes hasta tiemblan en la sala de espera de su odontólogo pensando en si funcionará o no la anestesia, y en cuál será el nivel de dolor que tendrá que soportar mientras le hacen una simple evaluación bucal.

Estos sentimientos, sensaciones y creencias forman parte de paradigmas de ayer que fueron pasando de una generación a otra, y que no se dieron cuenta de que el ritmo de los avances en esta área de la salud aumentó aceleradamente, logrando garantizarles a los pacientes técnicas preventivas confiables y un ejercicio de la medicina dental que no incluía traumas ni miedos. En República Dominicana la cultura de visitar al odontólogo como una forma de preservar la salud no existía hace una década, y aún hoy persiste entre muchas personas la percepción de que ir al odontólogo significa sufrimiento.

Este 2018 decida poner su salud bucal por encima de todo. Trate de someterse a un chequeo exhaustivo y dedique tiempo a este tipo de bienestar, pues debe tener claro que de la salud de su boca dependen muchas otras cosas. Esa cultura hay que dejarla atrás. Hace 20 años las universidades del país no contaban con especialidades del área de odontología: las especialidades en nuestro país comienzan desde hace 10 o 12 años para acá. Lo único que teníamos aquí era cirugía maxilofacial, después no había más nada. Hoy tenemos buenos especialistas, una buena tecnología y excelente equipamiento, así que póngase esto como meta.