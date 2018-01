Hábitos alimenticios para el 2018

Pablo García Vargas: Cirujano de bariátrica y laparoscopía

Pregunta:

Feliz año doctor. Quiero comenzar este 2018 con un regimen alimenticio más saludable. En otras ocasiones he visitado a especialistas que me han diseñado una dieta, y le juro que al principio todo va bien, pero luego me canso y dejo el plan por mitad o menos. ¿Qué debo hacer para ser consistente en ese hábito que tanto necesito tener? Gracias de antemano por su ayuda.

La angustiada

Respuesta:

Feliz año para todos mis queridos lectores. Lo primero es decirles que, me alegra que al menos tengan la intención de apostar a su salud a través de una mejor y saludable alimentación. Lo segundo es aconsejarles que, la fuerza de voluntad está en usted misma. No habrá dieta más efectiva que la se siga con consistencia, sobre todo si es indicada por un especialista. Puedo recomendarle que para que no se canse, trate primero de hacer un hábito en su diario vivir con disponibilidad de tiempo. Nunca deje para última hora la preparación de su dieta. Si sale temprano en la mañana, deje listo todo lo que pueda en la noche. Si es algo que hay que prepararlo fresco el mismo día, levántese más temprano, por supuesto luego de también acostarse antes de lo que acostumbra, porque el sueño también le ayuda a tener bienestar.

Si tiene a alguien que le dé una manita, pues aproveche. En sentido general, puedo decirles a todos mis lectores que si hay alguien que contribuye a que se lleve una dieta como manda la ley, es la madre. Así que quienes la tengan cerca, pueden pedirle ayuda. Aunque debo aclarar que es una responsabilidad de cada adulto, apostar a una buena salud a través de la alimentación. ¡Apueste a usted y verá cuán efectivos son los resultados!