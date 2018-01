La dieta a seguir luego de una cirugía estética

Rosanna Herrera

Especial para LD

Santo Domingo

Una de las recomendaciones médicas más determinantes luego de una cirugía estética es la alimentación. “Ir al quirófano no es un juego. Hay una seguridad que debe dársela el cirujano a su paciente y hay un seguimiento que deben seguir juntos, como un gran equipo”, así lo deja saber Tania Medina cuando alerta sobre lo importante de prestar atención a los consejos del facultativo después de haber sido sometido a un proceso de cirugía.

La especialista explica que la dieta es parte importante para la obtención de los mejores resultados luego de una operación, no importa cuán sencilla sea. “Como médicos responsables debemos hacer énfasis en lo necesario que es saber qué comer y qué no, según el proceso a que ha sido sometido el paciente. Cada caso tiene su particularidad y, en base a ello es que debe sugerirse la alimentación”, afirma.

Dice que aún dos personas, por ejemplo, sean operadas de lo mismo, la dieta a seguir no necesariamente debe ser la misma, pues cada caso es distinto como también lo es cada organismo. “Hay que tener claro que hay pacientes que padecen de hipertensión, de problemas cardiovasculares que, por no ser tan agudos, les permiten optar por una cirugía estética. Claro, siempre que la evaluación así lo permita, entonces, el régimen alimenticio no tiene que ser el mismo para ambos, aún hayan optado por la misma cirugía estética. Como cirujana responsable debo tomar en consideración la condición de salud de la persona”.

Sostiene Medina que, pese a ello, hay productos que todos deben abstenerse de consumir por el daño que causan ante la vulnerabilidad que provoca una convalescencia. La grasa, las bebidas gaseosas, los productos astringentes, entre otros, no son recomendados para evitar contratiempos.

En cambio, asegura que los vegetales, las frutas, los líquidos tienden a ser los reyes del régimen alimenticio indicado, ya que son productos que siempre suman al bienestar del organismo.

“Lo que sí debo dejar bien claro es que, ninguna dieta debe ponerse al azar. Hay que tener una buena evaluación del paciente sobre el estado de su organismo, su condiciones luego de la cirugía y todo lo que permita la pronta recuperación y el éxito del procedimiento. Por eso es que siempre insisto en lo importante de escoger manos expertas a la hora de someterse a cualquier proceso médico, sobre todo cuando de cirugía se trata “, puntualiza la especialista.