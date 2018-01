Amor, control y dolor

Alicia Estévez

alicia.estevez@listindiario.com

No me atrevo a dudar cuando cualquier madre o padre, aún los irresponsables, afirman que aman a sus hijos. Les creo. Casi siempre, un amor inmenso te une al fruto de tu vientre o con quien tienes un vínculo de sangre. Hasta sientes que ese cariño te embriaga y estalla en el pecho. Esto hace que pocas decisiones duelan más que corregir a los hijos, privarlos de placeres y castigarlos. Preferiríamos no hacerlo. Es más fácil decir que sí, voltear la cara y apostar a que el muchacho o la niña crecerán bien aunque lo estemos haciendo todo mal. Pero, por lo general, si siembras tomates no cosechas guayabas. Así que al educar hijos sin control les estamos suministrando las herramientas para estrellarse.

El cantante Rubén Blades tiene la costumbre de explicar el origen de sus canciones. En el caso de “Amor y control” es una salsa que escribió mientras su madre agonizaba en el hospital debido a un cáncer que la llevó a la muerte. Como muchas de sus composiciones, ésta cuenta una historia. Aquí, Blades hace un paralelo entre el dolor de una familia que pierde a la madre y el dolor de otra familia que pierde a un hijo atrapado por las drogas. Dice que son dos historias distintas pero, al fin, dos tragedias iguales.

Este gran artista llama, en esta pieza musical, a que los padres demos a nuestros hijos “amor y control”. Lo primero es fácil, lo segundo requiere sacrificio y esfuerzo.

Control es saber dónde están tus hijos, cada minuto del día. Control es supervisar sus estudios, la realización de sus tareas y el cumplimiento de sus deberes. Control es conocer a sus amigos y fomentar esas amistades, si son positivas, pero manteniéndote siempre cerca. Control es llevarlos, traerlos, esperarlos, escucharlos, observarlos, hablar con ellos, transmitirles tus valores y experiencias, orientarles y corregirlos.

Control es que tus hijos nunca se suban a un vehículo sin que tú veas la cara de quién lo conduce. Control es que a tu casa no llegue nada, ni caro ni barato, cuyo origen tú desconozca. Control es creerles pero sabiendo que el niño o el adolescente más santo es capaz de mentir para salvarse de un castigo. Control es saber qué hay en la habitación de tus hijos, en su mochila, en su teléfono celular, en su computadora y en sus cuentas de redes sociales.

Amor es más sencillo, es abrazarlos, besarlos, premiarlos, que también es importante. Pero, sin control, el amor se convierte en dolor.