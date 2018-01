Frustración por metas incumplidas

Santo Domingo

Cada inicio de año trae consigo metas, objetivos, planes y mucha ilusión para lo que se espera. Sin embargo, algunas personas pueden quedarse cada año en esa misma página. Me explico… Quedarse en el “quiero hacerlo” en vez de “voy a hacerlo” y lograrlo. Por ende, cada año inician de la misma manera, se quedan en la ilusión y entusiasmo, y de ahí los lleva muchas veces a no hacer nada, o en su defecto, a hacer muy poco de lo trazado, generando en ellos mucho desencanto y frustración. Cuando esto sucede, normalmente el ser humano tiende a buscar las excusas o las justificaciones perfectas, que lo libera de la responsabilidad de lo no sucedido. También se tiende mucho a culpar a otros de lo que nos pasa.

En la vida, efectivamente, ocurren situaciones ajenas e incontrolables por nosotros. En cambio, si esto es norma de vida, o sea, que sean tantas y tantas situaciones externas que “impiden” lograr los propósitos, y cada año se termina frustrado o frustrada por lo mismo, es hora de revisar y cuestionar lo siguiente:

-¿Me estoy proponiendo metas reales o metas inalcanzables por lo menos en el tiempo en el que me las estoy planteando?

- ¿Tengo mis prioridades en su justo lugar?

-¿Estoy evaluando mis metas y objetivos de una manera adulta y pensada?

- ¿He evaluado todas mis alternativas?

-¿Cuántas personas están involucradas en el logro de mis objetivos?

-¿Es necesario tener a estas personas como facilitador de mis metas?

-¿He aprendido algo de lo recién pasado?

-¿Qué es lo que me estoy proponiendo cada año y no logro?

-¿Qué estoy haciendo para no lograrlo?

-¿Qué necesito cambiar?

Está más que usado el decir: “Hacer lo mismo una y otra vez de la misma manera, pero esperando resultados diferentes es locura”, pues yo le cambiaría a esto “no ser inteligente emocionalmente”. Piensa en lo que no te funciona, y cámbialo, óbvialo, mejóralo o haz lo que sea, pero definitivamente, cambia. Un ‘tip’ importante en esto de la consecución de metas y objetivos, para no terminar frustrado, es la creatividad. Atrévete a ser creativo e ingenioso contigo y con tu vida. Haz las cosas diferentes y aprende como siempre le digo a mis pacientes, a tener a tu disposición plan A, plan B, plan C, plan D… y todos los planes alternativos que se te ocurran, con el único fin de lograr tus metas y sentirte satisfecho contigo mismo. ¡Feliz inicio del 2018!