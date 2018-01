Juan F. Puello Herrera

Salmo 43,10-11.14-15.24-25

“Redímenos, Señor, por tu misericordia”. La luz de tu rostro Señor ilumina mis pasos. La grandiosa fe que me has proporcionado Señor, hace que mi confianza en ti aumente cada día y no sienta temor a lo inesperado porque cuento con tu misericordia.