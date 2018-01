Nunca transmitir miseria

Xiomarita Pérez

Hace unos días fui a una institución bancaria y me coloqué en una fila imaginaria, al lado de la real, para que me atendieran con prioridad. Un señor que estaba primero me mira y le pregunto que si le gusta mi flow y asienta con la cabeza, pero lo hizo de una forma que no era lo real y se puso a conversar con el que le quedaba detrás y sé que era de mí que estaban hablando. Le pregunto el motivo de la conversación y el primero de la fila expresa que en el letrero en el que se lee “envejecientes, discapacitados o embarazadas”, no entro en ninguna de esas categorías y le contesté que por eso es que en este país pensionan cuando las personas tienen la boca torcida, producto de un accidente cerebro vascular (ACV), desconociendo que cuando a una persona la pensionan se siente libre, con más energía y hasta se rejuvenece. Me encontraron muy moderna, y le dije el motivo de mi moña azul, la cual con el correr de un par de años se ha convertido sin querer en una rebeldía en vista de que los padres y profesores no toman en cuenta a los adolescentes, no le dan confianza y seguridad, violan su privacidad y lo aíslan y esa es una de las formas de yo conectar con ellos, empezando mis talleres de bailes con lo que les gusta, que son los ritmos urbanos que suenan en la actualidad. Ya cuando llega el turno del primero el me cede el espacio y le digo que no, que vaya él, pero insistió tanto que lo complací. Luego de mi transacción le dije que visitaran mi pagina folkloredominicano.com y que le dijeran a sus hijos y nietos que iniciaran búsqueda de temas de nuestra cultura. Me preguntaron mi nombre y cuando se lo di ahí fue que se sorprendieron y se contentaron, porque ellos me leen, me han visto la moña colorá o azul, por temporada y me dije a mí misma que ha valido la pena el trabajo que estoy haciendo para la posteridad. Así que cuando me surgen estas situaciones, que es un poco incómoda, trato de entablar una conversación con temas interesantes que tienen que ver con el trabajo que realizo, invitándolos a que visiten mi página. ¡Hasta luego!