¡A ponerse a la moda con Dios!

Raquel Demorizi

demorizi31@hotmail.com

La moda impulsa a caminar a su ritmo evitando lucir anticuados y al mismo tiempo sentirnos aceptados. Muchos creen que asirse al último ‘guay’ del artista, peinado, vestido, automóvil, etcétera, es no dejarse caer. Conlleva un costo, pues siempre hay novedades, por lo que no es saludable esforzarse tras cuanto el mercado oferta, eso nos convierte en lo que no somos. Aunque estresa estar al compás de lo que está en boga, vale la pena actualizarse sobre hábitos alimenticios y ejercicios que preserven la salud, productos para cuidado corporal, uso de la estética que suba la autoestima. Pero ten presente que nunca complacerás al mundo y a ti mismo a la vez. Cierta moda trae efecto negativo, aunque a veces no. Modernízate sin que duela el bolsillo, no por presión comercial, ambición o egoísmo. Hay múltiples maneras de estar bello por dentro y por fuera. Sé tú mismo. Todos tenemos belleza y elegancia que explotar. Muchos imponen sus modas, tú imponte lo que te haga sentir bien y que no ofenda a Dios. Si estás presentable para Él, seguro lo estarás para el mundo.