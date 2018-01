¿Evalúas tu Salud Mental ?

Estefany Rodríguez Vier

estefany.rodriguez@listindiario.com

Santo Domingo

La evaluación física que generalmente revisa el sistema cardiovascular, gastroenterólogo y metabólico es rutina para muchas personas a inicio de año, pero ¿qué pasa con el aspecto mental? ¿Se le presta la misma importancia?

Según el neurólogo José Silié Ruiz, la esfera mental se deja por fuera de la gran mayoría de los esquemas y chequeos convencionales que se suelen realizar con el fin de prevenir futuros malos o controlar los existentes.

Explica que esta debería hacerse en tres vertientes: la psíquica, emocional y valoración de memoria y respuesta emocional a las demandas diarias. Esto se lleva a cabo con el historial clínico para determinar los aspectos del funcionamiento de esa persona, indica Silié Ruiz. En otras instancias se emplean una serie de cuestionarios para medir el estado de distimia, depresión o alguna idea suicida.

Por último están los estudios externos como tomografías y resonancias magnéticas, esos serían los pasos a evaluar.

El experto indica que posiblemente en su organismo esté todo controlado y en orden. Sin embargo, el aspecto mental está ausente y apartado de del estado físico. “Está triste, irritable, infeliz en el hogar, el trabajo, en todas partes, es posible que físicamente esté bien, pero emocionalmente no lo está. Esa parte necesita evaluación psiquiátrica y neurológica”.

Salud mental

Según el experto el aspecto mental no es tratado de forma preventiva, cosa que debería cambiar, ya que las personas suelen visitar a un psicólogo, psiquiatra o neurólogo ya cuando están afectadas.

Una vida con menos estrés

El término de salud se contrapone a enfermedad. Sin embargo, su definición no es solo de la ausencia de algún mal sino en presentar armonía y bienestar emocional, y este último proporciona un estado mental equilibrado, expone el neurólogo José Silié Ruiz.

“Lo más importante luego de alguna evaluación mental sería determinar si esa persona está feliz y completa de manera integral”.

No obstante esto podría verse obstruido por el ritmo de vida acelerado y el constante estrés que se vive en la actualidad.

En este orden, Luis Rafael Serret, psiquiatra, comenta que el estrés es una situación cotidiana que se presenta en todos los individuos. Existe uno positivo y otro negativo; aquel que usted puede resolver y no le causa grandes angustias podría considerarse positivo. Mientras que aquel estado que provoca un estado de inquietud y malestar constante, hasta dar como resultado dolencias físicas, es dañino, manifiesta el experto. Añade que este mal trae consigo la ansiedad.

“El ser humano vive constantemente con estrés, este es propio de la existencia humana”, dice.

Mientras que Silié Ruiz indica que aquellas personas que presentan olvidos frecuentes, irritabilidad y ausencia podría estar padeciendo alguna alteración emocional o mental. Pone como ejemplo a los individuos que se convierten en trabajólicos, personas que trabajan las 24 horas del día. Estas con el paso del tiempo podrían padecer del ‘surmenage’ también llamado síndrome de desgaste profesional, es el agotamiento emocional por estrés, expone el neurólogo.

Los principales síntomas serían insomnio, irritabilidad permanente, dificultad para concebir buenas ideas. Esta persona también suele hacer un listado de asignaciones por hacer y solo cumple dos o tres, además de postergar muchas obligaciones.

En cuanto a la revisión anual que se debería realizar a inicio de año tanto en el aspecto físico y mental, Serret agrega que la familia como núcleo integrar tiene la misión de orientar a cada uno de sus integrantes a realizarse los chequeos ritunarios.

Resultados

El balance y equilibrio mental da como resultado un individuo feliz, lo que según Silié Ruiz se debe procurar y esta se consigue con la alegría. Afirma que el cerebro humano esta diseñado primero para convivir y segundo para ser generoso con los demás.

“Hacer feliz a alguien es la forma mas fácil de encontrar la felicidad. Cuando se da o entrega algo el cerebro recibe la gratitud, porque está destinado para la generosidad”.

El experto sostiene que la felicidad tiene cinco ‘íes’:

ï Inmediata, no se puede diferir para mañana o después.

ï Íntima, no la busque fuera, búsquela en usted.

ï Intrasferible. Esa felicidad mía, no es suya.

ï Innegociable, no hay nada en el mundo que a usted le impida ser feliz.

ï Indefinible, nadie la puede describir.

“Un momento de alegría, una buena comida, un buen encuentro, esta ahí, pero nadie la puede definir, nadie se la va a dar”.

RECOMENDACIONES

Ambos especialista indican que se debe tratar de llevar una vida equilibrada y tener en cuanta algunos factores que ayudarían a tener un mejor inicio de año y por ende una mejor vida.

Priorizar

A inicio de año muchos se plantean metas, sin embargo, es necesario clasificarlas por su importancia.

Recuento

Hacer un recuento de las cosas que han sido fructíferas en los últimos meses, sus mecanismos y aquellas que no han sido tan provechosas.

Decir ‘no’

Aprender a decir que no es necesario, en aquellas situaciones en las que no es prudente o conveniente. “Hay personas que a todo responden que sí, no todo puede ser así”, señala Serret.

Comunicación

La interacción y comunicación entre la familia es la única manera en que se puede llevar las diferencias y el estrés en el hogar.

Metas reales

Tener resoluciones realistas y alcanzables ayudará a poder lograrlas y evitar frustraciones.

Procurar la felicidad

La felicidad y satisfacción personal es clave para tener un año exitoso.

Meditar

Dedicar por lo menos cinco minutos diarios a la meditación y hacer un conversatorio consigo mismo es una forma de saber cómo se han realizado las cosas.