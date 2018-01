Mirando de soslayo

Ingrid Mora Medina

phespsicologia@hotmail.com

Miro de soslayo hacia donde quiero ir, al parecer donde no estoy del todo convencida que debo llegar ya, como si obviara el porqué de querer estar allí, dudando y vacilando, entreteniéndome en cada desdén; tratando de disimular que tengo motivos para detenerme, pero otros más fuertes para avanzar. Podrías decir que soy torpe o que me falta determinación, y es que desde allí, desde otra posición, es fácil juzgar, podrías ignorar los tantos obstáculos que me dieron motivos para titubear; sin embargo, los he tenido que afrontar a cada uno, es como si removiera gigantes que me quisieron aplastar, verdugos que no los puse yo ahí, porque llegaron a mí cuando no tenía la madurez y edad para decidir; pero algo muy interesante es que al hacerles frente me convierto en la persona más feliz y libre que jamás soñé, capaz de comprender también a los demás. Sigo avanzando, y cada día se me hace más fácil mirar firmemente hacia donde quiero llegar, sabiendo que uno o más logros son simplemente metas, que debo avanzar mucho más. Y es que en el camino he tenido que desarrollar una visión más amplia y exigente de lo normal.