Tania Medina

dramedina@tucirujana.com

La cicatrización va a depender siempre de nuestro organismo, muchas veces no nos gusta como quedó una cicatriz y deseamos mejorarla. Para esto está la revisión de cicatriz.

La gran mayoría de caribeños hacemos queloides y cicatrizamos de formas que son a veces imposibles de esconder, independientemente hayamos obtenido el resultado perfecto tras una cirugía plástica.

Si deseas hacerte este tipo de procedimiento, aquí te presentamos su progreso y curación: La fase inicial de curación de una revisión de la cicatriz quirúrgica puede incluir hinchazón localizada, decoloración o molestia y puede tomar de una a dos semanas. La cicatrización continuará por varias semanas y como la nueva cicatriz sana poco a poco, ésta perfecciona y disminuye la visibilidad. Con la dermoabrasión, ‘peelings’ químicos o rejuvenecimiento con láser, puedes experimentar condiciones similares en el área tratada, además de sensibilidad general.

Los resultados finales de la cirugía de revisión de cicatriz serán duraderos. Sin embargo, puede tomarse varios meses para poder ver el resultado final y en algunos casos puede tomar un año para la nueva cicatriz sanar completamente y que disminuya la apariencia.

La práctica de la medicina y la cirugía no es una ciencia exacta. Aunque se esperan buenos resultados, no hay ninguna garantía; en algunas situaciones, puede no ser posible lograr resultados óptimos con un solo procedimiento quirúrgico y puede que sea necesario practicar otra cirugía. Recuerda la forma textura, color y otras características de la cicatriz siempre dependerán de nuestro organismo.