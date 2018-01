Los más vendidos más allá de "Origen" de Dan Brown

EFE

Aunque Dan Brown sigue figurando en lo más alto de las listas de ventas, algunos autores logran coronarse esta semana, como Jorge Fernández en Argentina con "La herida" o la tuitera @Srtabebi, que llega al número uno en España con "Indomable".

En el apartado de no ficción el nombre que más se repite es, una semana más, el del historiador y escritor Yuval Noah, que con "Sapiens: De animales a dioses" y "Homo Deus".

ALEMANIA

Ficción:

1.- Tyll - Daniel Kehlmann (Rowohlt)

2.- Origin - Dan Brown (Bastei Lübbe)

3.- Flugangst 7A - Sebastian Fitzek (Droemer)

4.- Die Geschichte der Bienen - Maja Lunde (btb)

No ficción:

1.- Die Kunst des guten Lebens - Rolf Dobelli (Piper)

2.- Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen - Axel Hacke (Kunstmann)

3.- Nächste Ausfahrt Zukunft - Ranga Yogeshwar (Kiepenheuer & Witsch)

4.- Das geheime Netzwerk der Natur - Peter Wohlleben (Ludwig)

Fuente: Der Spiegel

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La Herida" - Jorge Fernández Díaz (Planeta)

2.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)

3.- "Mas allá del invierno" - Isabel Allende (Sudamericana)

4.- "Eva" - Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara)

No ficción:

1.- "Emoción y sentimientos" - Daniel Lopez Rosetti (Planeta)

2.- "Horóscopo chino 2018" - Ludovica Squirru Dari (Kepler)

3.- "Calma Emocional" - Bernardo Stamateas (Javier Vergara Editor)

4.- "El salto de papá" - Martín Sivak (Planeta)

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante)

2.- "Origem" - Dan Brown (Arqueiro)

3.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur (Planeta)

4.- "Depois de Você" - Jojo Moyes (Intrínseca)

No ficción:

1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

2.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo)

3.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

4.- "O Diário de Anne Frank" - Otto H. Frank y Mirjam Pressler (Record)

Fuente: revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown - (Planeta)

2.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende - (Penguin Random)

3.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins (Planeta).

4.- "El soborno" - John Grisman - (Penguin Random)

No ficción:

1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli - (Planeta)

2.- "El poder de la decencia" - Sergio Fajardo (Planeta)

3.- "De animales a dioses" - Yuval Noah - (Penguin Random)

4.- "Camas y famas" - Daniel Samper - (Penguin Random)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Indomable" - @srtabebi (Montena)

2.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)

3.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli, Francesca Cavallo (Planeta)

4.- "Historias de un naufrago hipocondriaco" - Defreds (Espasa)

No ficción:

1.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-Editor)

2.- "Cree en ti" - Rut Nieves Miguel (Planeta)

3.- "Sapiens (de animales a dioses) - Yuval Noah Harari (Debate)

4.- "El cerebro del niño explicado a los padres" - Álvaro Bilbao Bilbao (Plataforma)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Alice Network" - Kate Quinn (William Morrow)

2.- "Two Kinds of Truth" - Michael Connelly (Brown)

3.- "The People vs. Alex Cross" - James Patterson (Little, Brown)

4.- "End Game" - David Baldacci (Grand Central)

No ficción:

1.- "The Subtle Art of not Giving a F.ck" - Mark Manson (HarperOne)

2.- "The Last Black Unicorn" - Tiffany Haddish (Gallery Books)

3.- "Sapiens" - Yuval Noah Harari (Harper)

4.- "Grant" - Ron Chernow (Penguin Press)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "Astérix et la Transitalique" - Jean-Yves Ferri, Didier Conrad (Albert Rene)

2.- "Ta deuxieme vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" - Giordano Raphaële (Pocket)

3.- "L'ordre du jour : récit" - Eric Vuillard (Actes Sud)

4.- "La disparition de Josef Mengele" - Olivier Guez (Grasset et Fasquelle)

No ficción:

1.- "La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent : un monde inconnu s'ouvre à nous" - Peter Wohlleben (Les Arènes)

2.- "Le miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie" - Frédéric Lenoir (Fayard)

3.- "Sapiens : une brève histoire de l'humanité" - Yuval Noah Harari (Albin Michel)

4.- "C'estait mieux avant!" - Michel Serres (Le Pommier)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "Oltre l'inverno" - Isabel Allende (Feltrinelli)

2.- "Quando tutto inizia" - Fabio Volo (Mondadori)

3.- "Origin" - Dan Brown (Mondadori)

4.- "Le tre del mattino" - Gianrico Carofiglio (Einaudi)

No ficción:

1.- "Lenticchie alla julienne. Vita, ricette e show cooking dello Chef Alain Tonné, forse il più grande", Antonio Albanese (Feltrinelli)

2.- "Soli al comando. Da Stalin a Renzi, da Mussolini a Berlusconi, da Hitler a Grillo. Storia, amori, errori" - Bruno Vespa (Mondadori)

3.- "Il bisogno di pensare" - Vito Mancuso (Garzanti)

4.- "Metti via quel cellulare. Un papà. Due figli. Una rivoluzione" - Aldo Cazzullo (Mondadori)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)

2.- "Gravity Falls. Diario 3" - Disney (Planeta Junior)

3.- "It" - Stephen King (Debolsillo)

4.- "Una columna de fuego" - Ken Follett (Plaza & Janes)

No ficción:

1.- "Tus zonas erróneas : Guía para combatir las causas de la infelicidad" - Wayne W. Dyer (Debolsillo)

2.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli (Planeta)

3.- Véndele a la mente, no a la gente" - Jurgen Klaric (Paidos)

4.- "Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida) - Amalia Andrade Arango (Planeta)

Fuente: Librería Gandhi

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Origem" - Dan Brown (Bertrand Editora)

2.- "Para lá do inverno" - Isabel Allende (Porto Editora)

3.- "Sinal de Vida" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva)

4.- "Mais Negro" - E.L. James (Lua de Papel)

No ficción:

1.- "A Estranha Ordem das Coisas" - António Damásio (Temas e Debates)

2.- "O Caderno das Piadas Secas" - Pedro Pinto, João Ramalhinho y Gonçalo Castro (Manuscrito Editora)

3.- "O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas" - José Tolentino Mendonça (Quetzal Editores)

4.- "Da Lusitânia a Portugal" - Diogo Freitas do Amaral (Bertrand Editora)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Origin" - Dan Brown (Bantam Press)

2.- "The Midnight Line" - Lee Child (Bantam Press)

3.- "Mythos" - Stephen Fry (M Joseph)

4.- "Why Mummy Drinks" - Gill Sims (HarperCollins)

No ficción

1.- "Blue Planet II" - James Honeyborne and Mark Brownlow (BBC)

2.- "Only Fools and Stories" - David Jason (Century)

3.- "Me. You. A Diary" - Dawn French (M Joseph)

4.- "Ask an Astronaut" - Tim Peake (Century)

Fuente: The Sunday Times.