Un espectáculo educativo para despedir el año

Santo Domingo

Con un espectáculo que recreó la época de fin de año en forma de jungla junto a todos los animales y aldeanos que allí habitaban, alumnos del colegio Bilingu¨e New Horizons despidieron el 2017 con los más pequeños de la casa como protagonistas.

Vestidos de monitos, renos, leopardos, osos, leones, tigres, cebras, jirafas y muchos otros animalitos, los alumnos de primer y segundo grado bailaron y cantaron al ritmo de canciones tradicionales de la época como ‘Feliz Navidad’; se hicieron arreglos musicales especiales para el espectáculo, como ‘Vamos en un safari’, “It´s the most wonderful time of the year” y “Christmas Hip Hop”, Poemas de la Navidad y Bailes de aldeanos, poniendo a un auditorio repleto de familiares a bailar y aplaudir de principio a fin.

De su lado, los niños de Pre- Escolar deleitaron a los presentes y a los ausentes – pues ambas presentaciones pudieron verse por “streaming”, registrando audiencias desde Uruguay, España, New York – con actos que se paseaban entre lo tierno y lo sublime, con piezas tales como “Jingle Bells Rocks”, ‘Esta Navidad mi deseo eres tú’, ‘El niño del tambor’, entre muchas otras, resalta una nota.

Durante las dos noches de presentación, realizadas en el “Sports Hall” del centro educativo, las presentaciones de los pequeños estuvieron anticipadas por intervenciones del Coro Juvenil de New Horizons, el Grupo de Flautas Dulces New Horizons, y para el cierre la presentación de la profesora Kamila Taveras, quien junto a los niños interpretó ‘Feliz Navidad’ y ‘Aleluya’.

El montaje estuvo a cargo de Kamila Taveras, y Viki Espinal.