Juan F. Puello Herrera

Primera carta del apóstol san Juan (3,7-10):

“En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano”. Para ser un fiel creyente hay que librar una batalla día a día contra el pecado. De esta manera nos enfrentaremos con éxito a la “demonización” del mundo que nos impide obrar con justicia y nos aleja del amor.