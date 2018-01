Carmenchu Brusiloff

Cuando doña Renée Klang de Guzmán era ya ex primera dama, fue la invitada a la primera Hora del Té de LISTÍN DIARIO. Le preguntamos cuál es el papel de una primera dama. Así respondió: “Desempeñar un papel en el que pueda ayudar y compensar el Gobierno de su esposo, como puede ser la labor con la niñez, la labor con la vejez. Pero ha de ser, también, la gran bocina para que el Presidente se entere de cosas que otros no le dicen”. Súper interesante respuesta de una gran dama dominicana.

Nueva tendencia: “rustic chic”

‘Aquellas mesas ultra lujosas, esos espacios repletos de lámparas caras y cuberterías de diseño ya no son las estrellas en los montajes de las mesas actuales… la tendencia Rustic Chic llegó para quedarse’. La afirmación es de Marcelle Namnum, de Caperucita Rosa, quien montó una mesa en dicho estilo para la revista de diseño interior y decoración, Aldaba. ¡No te la pierdas!

Cafetería en Plaza Central

Desde hace pocos meses, lo que era en un tiempo mostrador para vender café y alguna que otra tontería ligera, en el primer piso de Plaza Central, es ahora una pequeña cafetería. La atención de Belkys a los clientes sentados a las mesas es muy buena. He estado un par de veces para tomar café expreso ¡descafeinado!, y además en tacita, no en vasos desechables. A mi juicio, un café en vaso desechable no sabe igual que en taza. El Coffee & Deli en Plaza Central pertenece a la tienda Anthony’s, frente a la cual funciona.

Andanzas Surrealistas está abierta hasta el lunes 8

Si no has visto aún la exposición Andanzas Surrealistas, en el Museo Bellapart, te queda hasta el lunes 8 de este mes. Las cenas de Gala de Salvador Dalí, Los sueños caprichosos de Pantagruel de Salvador Dalí y Fabulaciones de Eugenio Fernández Granell conforman esta muestra. Fue abierta como parte de las Semanas de España 2017, con la colaboración de la Embajada de España y la Fundación FUNIBER.

Nuevo video-clip del Corito Chichigua

El Corito Chichigua grabó un videoclip con escenas del diario vivir: ‘Muchos regalos’, una lección de confraternidad. Si quieres conseguirlo escribe a Santiago Rodríguez: santillescas@yahoo.es.