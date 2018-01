Pijamas navideñas en las redes

Xiomarita Pérez

xiomaritabaila@gmail.com

En este diciembre pasado noté una abundancia de fotos familiares en las redes con un contenido navideño. Lo que primó fue la vestimenta en cuadros mezclados con colores rojos, verdes, dorados que caracterizan la época de la Navidad norteamericana, cuyo diseño es inspirado en la tela escocesa o tartán. Otra cosa que no pude dejar de notar fueron los comentarios y críticas de personas y “haters”. Muchos alegan que estamos imitando otros países, lo encuentran mal porque no es parte de nuestra cultura, sin pensar que las fotos tomadas por las familias norteamericanas son para enviarse por correo como tarjetas navideñas. Alegan que las pijamas son mangas largas y la textura de la tela es para países fríos, y les recuerdo que esas personas duermen con acondicionadores de aire, por lo que dejen de sufrir. Además nuestros agentes policiales y de las Fuerzas Armadas dominicanas visten uniformes que no son adecuados para nuestro clima y los mismos se han acostumbrado. Si bien es cierto que podría ser una transculturación, mientras sigamos practicando nuestras costumbres y lo que copiemos sea para unir nuestra familia no está mal, porque la misma sigue siendo el eje principal.

Estos son procesos naturales que pueden desaparecer o mezclarse. Estamos en un punto donde todo el mundo tiene un familiar que vive fuera o ha viajado, o por la globalización las informaciones las tenemos en las puntas de los dedos. No encuentro las razones por las que otras personas que emigraron hace mucho tiempo hacen críticas negativas a este hecho y son los primeros que se desviven por una menta verde o “de guardia”, cosa que no hacían antes de emigrar y se sienten más dominicanos que los que residimos aquí, sin aportar nada a nuestra cultura. Muchos se asombran cuando la temperatura está en 22 grados Celsius y ven a un recién llegado con un “coat”, sabiendo uno que ellos no se acostumbraron de un día para otro al clima. Lo importante es que dejemos esas críticas destructivas, que tengamos conocimiento de lo que nos pertenece como país, que apreciemos lo que tenemos para valorarlo en su justa dimensión y así podemos conocer otras culturas, vivirlas, disfrutarlas y tener “Diversidad sin perder la identidad”, eslogan que utilizo siempre y no me cansaré de plasmarlo en mis escritos. ¡Feliz año 2018!