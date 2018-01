“Mi Gente”, canción favorita de Barack Obama en 2017

Carolina Pichardo

Santo Domingo

Barack Obama sabe cuáles son las canciones que están en tendencia y así lo dio a conocer en una publicación realizada en su cuenta de Facebook, en donde compartió la lista de sus temas musicales favoritos de 2017. “Mi Gente”, del colombiano J Balvin y el francés Willy William, encabeza el listado.

Entre sus artistas favoritos del año también están Frank Ocean, Kendrick Lamar, Swae Lee, Chance The Rapper, DJ Khaled, Bryson Tiller y Travis Scott.

En la lista de reproducción, compartida el 31 de diciembre, destaca géneros como rap, hip hop, rock, pop y folk rock.

El expresidente de Estados Unidos fue conocido durante sus mandatos presidenciales (2009-2017) como un hombre carismático y cercano a las personas, y en el pasado año que describió como uno “con más tiempo extra en sus manos”, pudo conocer canciones que lo hicieron bailar y reflexionar.

Asimismo, en el listado que tiene casi 900,000 reacciones en la red social, publicó la lista de los mejores libros que leyó en 2017 y deseó a todas las personas un feliz y saludable 2018.

Lista de canciones favoritas de 2017

Mi Gente de J Balvin & Willy William

Havana de Camila Cabello (feat. Young Thug)

Blessed de Daniel Caesar

The Joke de Brandi Carlile

First World Problems de Chance The Rapper (feat. Daniel Caesar)

Rise Up de Andra Day

Wild Thoughts de DJ Khaled (feat. Rihanna and Bryson Tiller)

Family Feud de Jay-Z (feat. Beyoncé)

Humble de Kendrick Lamar

La Dame et Ses Valises de Les Amazones d’Afrique (feat. Nneka)

Unforgettable de French Montana (feat. Swae Lee)

The System Only Dreams in Total Darkness de The National

Chanel de Frank Ocean

Feel It Still de Portugal. The Man

Butterfly Effect de Travis Scott

Matter of Time de Sharon Jones & the Dap-Kings

Little Bit de Mavis Staples

Millionaire de Chris Stapleton

Sign of the Times de Harry Styles

Broken Clocks de SZA

Ordinary Love (Extraordinary Mix) de U2

Born in the U.S.A. de Bruce

Lista de libros favoritos de Obama en 2017

The Power de Naomi Alderman

Grant de Ron Chernow

Evicted: Poverty and Profit in the American City de Matthew Desmond

Janesville: An American Story de Amy Goldstein

Exit West de Mohsin Hamid

Five-Carat Soul de James McBride

Anything Is Possible de Elizabeth Strout

Dying: A Memoir de Cory Taylor

A Gentleman in Moscow de Amor Towles

Sing, Unburied, Sing de Jesmyn Ward

Coach Wooden and Me by Kareem Abdul-Jabbar and Basketball (and Other Things) de Shea Serrano