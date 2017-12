Jóvenes brillan en comerciales de televisión

Melisa Gómez

melisa.gomez@listindiario.com

Santo Domingo

Incursionar en cualquier área laboral es complicado, y hacerlo en comerciales de televisión aún más, pero hay jóvenes que se arriesgan para obtener sus sueños y estar donde siempre quisieron.

En los últimos tiempos los jóvenes han querido iniciar en este oficio y ha sido la meta de muchos, así como entrar al mundo de la actuación y programas de la tv nacional.

Son muchos los obstáculos que tienen que vencer durante el proceso de grabación para luego llegar a la cima.

Así lo confiesan Ariela Grullón, Arnaldo Bobadilla, Valentina Marcano y Maikol Montilla, cuatro jóvenes unidos por un mismo propósito, sin saber que hoy día estarían en comerciales de marcas reconocidas tanto en el país como en el ámbito internacional.

Expresan con satisfacción que la persistencia es la materia prima del éxito.

La joven Ariela Grullón, estudiante de Comunicación Social mención Relaciones Públicas, explica cómo obtuvo su primer comercial: “Fue por vía de un amigo, típico de muchos comerciales, en una ocasión me preguntó: ‘¿Ariela qué vas a hacer mañana? Hay un comercial a las cinco de la tarde, ¿te atreves?’. A mí me brillaron los ojos y le di un sí inmediato, incluso me pusieron como figura secundaria, y la experiencia fue maravillosa”.

Grullón agrega que el crecimiento constante y darse a conocer como talento joven es una de las facilidades que le da el oficio.

También, resalta: “Aprendes de todo como producción, vestuario, arte, dirección, cómo se puede crear una escenografía en tan solo minutos, cómo resolver un problema o contratiempo, hasta darle vida a un personaje”.

Ángel Arnaldo Bobadilla, otro joven que ha querido incursionar como actor, promotor y animador, a sus 18 años de edad decide abandonar a su natal San Juan de la Maguana para estudiar arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

“Como en la marcha es que se aprende y se conoce el camino, en el 2015 conocí un amigo que tiene una agencia de modelos llamado Miguel Fernández, quien me llamó una tarde y me dice (‘ve a Panamericana mañana para hacerte unas pruebas de video para un comercial’) de los principales de ese comercial fui uno”, explica Bobadilla sobre la primera vez que hizo un comercial.

En cuanto a lo que más disfruta de su trabajo dice que es poder exponer su talento en todas sus facetas, y dar lo mejor de él con miras a lograr sus metas.

Valentina Marcano, de nacionalidad venezolana, pero residente en el país, quiso probar suerte en comerciales de televisión y comenta que lo que más le gusta de esta labor es que siempre conoce personas nuevas en ese oficio.

Además destaca que hoy en día hay muchos paisanos trabajando igual que ella, y que siempre comentan entre ellos que si estuvieran en su país jamás tuvieran una relación tan bonita como ahora.

Maikol Montilla hace un año vino al país por la crisis que atraviesa su natal Venezuela en busca de mejoría tratando de seguir adelante para ayudar a sus padres.

Comenta con voz alegre que siempre le ha gustado todo lo que tiene que ver con el arte. En su país había hecho comerciales muy básicos, sin embargo República Dominicana le ha dado la oportunidad de ser figura principal de marcas reconocidas.

Montilla expresa que en un futuro quisiera actuar en películas, cortometrajes entre otras actividades.